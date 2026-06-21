60조 加 잠수함 ‘운명의 시간’… 의회 휴회에도 6말7초 무게

'도산안창호'(KSS-III 장보고-III급)잠수함이 우리 해군 대구급 호위함(FFG-II) 제4번함인 '대전함(FFG-823)'과 함께 캐나다 서부 해상에서 한국-캐나다 합동 작전 및 기동 훈련을 펼치고 있는 위용 있는 모습을 보여주고 있다. 지난 5월 도산안창호함(잠수함)과 대전함(호위함)은 이번 훈련을 위해 국산 잠수함 최초로 약 1만4000㎞에 이르는 태평양을 성공적으로 횡단하여 캐나다에 도착한 바 있다. /제공=대한민국 해군