李 ‘국정 2년 차’ 청와대 참모진 개편… 홍보 성기홍·민정 한찬식·사회 김경자

청와대는 21일 이재명 대통령이 신임 홍보수석 등을 임명했다고 밝혔다. 사진은 이날 강훈식 비서실장의 인사브리핑에 참석한 신임 참모들.

왼쪽부터 홍보소통수석 성기홍 전 연합뉴스 사장, 민정수석비서관 한찬식 김앤장법률사무소 변호사, 사회수석비서관 김경자 우석대 객원교수, 국가안보실 1차장 강건작 대통령직속 미래국방전략위원회 위원, 국가안보실 3차장 송기호 경제안보비서관. /연합