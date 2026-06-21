닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

정치 청와대

李 ‘국정 2년 차’ 청와대 참모진 개편… 홍보 성기홍·민정 한찬식·사회 김경자

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260622010007257

글자크기

닫기

박영훈 기자

승인 : 2026. 06. 21. 18:01

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

국가안보실 등 수석급 5명 인사
이재명 대통령, 신임 홍보수석 등 임명
청와대는 21일 이재명 대통령이 신임 홍보수석 등을 임명했다고 밝혔다. 사진은 이날 강훈식 비서실장의 인사브리핑에 참석한 신임 참모들.
왼쪽부터 홍보소통수석 성기홍 전 연합뉴스 사장, 민정수석비서관 한찬식 김앤장법률사무소 변호사, 사회수석비서관 김경자 우석대 객원교수, 국가안보실 1차장 강건작 대통령직속 미래국방전략위원회 위원, 국가안보실 3차장 송기호 경제안보비서관. /연합
이재명 대통령이 21일 국정 2년 차를 맞아 청와대 수석급 참모진 3명과 국가안보실 차장급 2명 등 5명에 대한 인선을 단행했다.

강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관 브리핑에서 "이 대통령이 홍보소통수석비서관에 성기홍 전 연합뉴스 대표이사, 민정수석비서관에 한찬식 김앤장법률사무소 변호사, 사회수석비서관에 김경자 우석대 교수를 각각 임명했다"고 밝혔다.

국가안보실 제1차장 겸 국가안전보장회의(NSC) 사무처장에는 강건작 미래국방전략위원회 위원이, 제3차장에는 송기호 국가안보실 경제안보비서관이 발탁됐다.

강 비서실장은 성 신임 홍보소통수석에 대해 "30년 경력의 정통 언론인으로 취재 현장의 감각과 보도 책임자로서의 균형감, 판단력을 겸비한 분"이라고 소개했다.

한 신임 민정수석에 대해서는 "법 집행의 엄정성과 인권 감수성을 함께 쌓아온 법조인"이라고 설명했다. 김 신임 사회수석에 대해서는 "약사 출신 보건의료 전문가이자 노동운동가, 시민사회 활동가"라고 평가했다.

강 비서실장은 "이번 인사는 지난 1년간의 성과를 토대로 국정 2년 차 비전인 대체불가 대한민국을 속도감 있게 구현하는 데 중점을 뒀다"며 "국민의 삶을 지키는 민생정부, 흔들림 없이 일하는 정부의 책임 있는 자세로 국정에 임하겠다"고 말했다.
박영훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기