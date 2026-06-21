호르무즈 재봉쇄… 미·이란 스위스 협상 안갯속

이스라엘-레바논 충돌·핵 합의 변수
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로이터통신에 따르면 J.D. 밴스 미국 부통령은 이날 오전 6시쯤 스위스에 도착했다. 스티브 윗코프 중동특사와 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너 등 미국 대표단은 전날 스위스에 입국했다. 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 이끄는 이란 대표단 역시 협상 전날 도착했으며, 대표단에는 아바스 아라그치 외무장관과 중앙은행·석유부 관계자 등이 포함됐다. 미국 싱크탱크 전쟁연구소(ISW)는 이란 메흐르통신이 공개한 대표단 명단을 분석하며 "이란이 이번 협상에서 경제제재 해제와 동결자산 반환 문제를 집중적으로 논의하려는 의도가 분명하다"고 평가했다.
특히 MOU 체결 이후 처음 열리는 실무 협상의 핵심 의제로는 레바논 문제가 떠오르고 있으며, 협상은 하루 만에 결론이 나지 않을 전망이다. 밴스 부통령은 출발 전 앤드루스 합동기지에서 기자들과 만나 "이틀 정도 협상을 진행할 것"이라며 "핵 문제에서 진전을 이루고, 레바논 휴전 문제에서도 진전을 이루기를 바란다"고 말했다.
이란 당국자도 CNN에 레바논 분쟁 종식이 "대표단 의제 가운데 가장 중요한 사안"이라고 밝혔다. 핵과 제재 문제를 논의하기에 앞서 MOU의 핵심 전제인 역내 군사 충돌 진정 여부를 먼저 점검하려는 양측의 이해가 맞물린 것으로 풀이된다. 앞서 이스라엘이 미국과 이란의 종전 합의 직후에도 레바논 공습을 이어가면서 당초 19일 스위스에서 열릴 예정이던 첫 실무회담은 연기됐었다.
또 호르무즈 해협 재봉쇄 문제도 변수로 떠올랐다. 이란군을 통합 지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부는 20일 미국의 약속 불이행과 이스라엘의 레바논 공습·철수 미이행을 이유로 호르무즈 해협 재봉쇄를 선언했다. 트럼프 대통령과 마수드 페제시키안 이란 대통령이 지난 17일 서명한 종전 MOU에 따라 18일 통항이 재개된 지 이틀 만이다.
한편 스위스 회담에는 미국과 이란 외에 파키스탄·카타르도 중재국 자격으로 참여한다. 파키스탄 외무부는 성명을 내고 양국 대표단과 함께 파키스탄·카타르 중재자들이 실무급 협상에 참석한다고 밝혔다. 종전 합의를 이끌어낸 중재국들이 후속 협상에서도 양측 간 이견 조율에 나설 것으로 예상된다.