“증권산업 수익 다각화로 경쟁력 갖춰야”

이정환 미래에셋자산운용 ETF운용부문 상무(왼쪽)가 18일 국회 의원회관에서 '머니 무브 시대의 증권 산업 성장 전략'이란 주제로 열린 '제2회 아시아투데이 자본시장 세미나'에서 주제 발표를 하고 있다. /박성일 기자 rnopark99@