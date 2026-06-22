AI·IoT로 어르신 건강 챙긴다…광명시, 비대면 건강관리사업 운영

광명시_AI기반 어르신 건강관리사업 0 광명시보건소 관계자가 지역 어르신에게 건강관리용 앱 '오늘건강' 활용방법을 설명하고 있다. /광명시

광명시가 지역 어르신을 대상으로 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)을 활용한 스마트 건강관리를 본격 시작한다.광명시는 어르신들의 만성질환 예방과 건강한 노후를 지원하기 위해 AI·IoT 기반 건강관리사업을 실시한다고 22일 밝혔다.이 사업은 허약 예방과 만성질환 관리가 필요한 65세 이상 어르신을 대상으로 스마트폰 앱 '오늘건강'을 활용해 비대면 건강관리서비스를 제공하는 것이다.시는 스마트폰 활용이 가능한 65세 이상 어르신을 모집해 건강 상태와 위험요인에 따라 손목활동량계, 체중계, 혈압계, 혈당계 등 건강측정기기 가운데 2종을 지원한다.아울러 스마트기기 사용이 익숙하지 않은 어르신들을 위해 앱 사용법과 기기 활용 교육도 함께 진행한다. 참여자는 6개월 동안 스마트기기로 건강 상태를 측정하고 결과를 '오늘건강' 앱으로 전송한다.보건소 전문 인력은 이 같은 방식을 통해 수집된 데이터를 바탕으로 건강 상태를 모니터링하며 개인별 맞춤형 건강상담과 생활습관 개선 지도를 제공한다. 특히 일상에서 스스로 건강을 관리하는 습관을 형성하도록 돕고, 만성질환의 조기 예방과 건강 수준 향상에도 기여할 것으로 기대된다.박승원 시장은 "고령화가 빠르게 진행되는 만큼 어르신들이 건강한 일상을 오래 유지할 수 있도록 예방 중심 건강관리가 중요하다"며 "AI와 IoT 기술을 활용해 어르신들이 건강하고 활기찬 노후를 보낼 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.