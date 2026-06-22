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건설·부동산 업계소식

대보그룹, 창립 46주년 기념식…“지속 가능한 성장 기업으로 발전해야”

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전원준 기자

승인 : 2026. 06. 22. 08:41

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대보그룹
최등규 대보그룹 회장(둘째줄 가운데)과 임직원들이 지난 19일 서울 송파청소년수련관에서 열린 창립 46주년 행사에서 기념촬영을 하고 있다./대보그룹
대보그룹이 창립 46주년을 자축하는 시간을 가졌다.

대보그룹은 지난 19일 서울 송파청소년수련관에서 창립 46주년 기념식을 개최했다고 22일 밝혔다.

이날 행사에는 본사와 현장, 사업소 임직원 약 300명이 참석했다. 행사는 신규 임원 소개, 그룹 연혁 소개, 장기근속자 및 우수사업장 시상, 창립기념사 등의 순서로 진행됐다.

최등규 대보그룹 회장은 기념사를 통해 "지난달 열린 서원밸리 자선 그린콘서트가 누적 관람객 67만 명에 육박하는 성과를 거두며 성공적으로 마무리됐다"며 "잔디를 내어주는 나눔의 정신과 26년 동안 이어온 지속성이 그린콘서트의 핵심 가치인 만큼, 대보그룹 역시 지속 가능한 성장 기업으로 발전해야 한다"고 말했다.

또 그는 "어려운 경영환경 속에서도 대보만의 경쟁력을 바탕으로 올해 목표를 반드시 달성하자"며 "대보라는 이름이 임직원 모두의 자부심이 될 수 있도록 함께 전진하자"고 강조했다.

서원밸리 자선 그린콘서트는 골프장을 무료로 개방해 공연과 기부, 가족 단위 문화활동을 함께 즐길 수 있도록 한 대보그룹의 대표 사회공헌 프로그램이다. 올해 22회째를 맞았으며 기업 이익의 사회 환원을 실천하는 행사로 자리 잡았다.

한편 대보그룹은 1981년 대보실업 설립을 시작으로 건설, 유통, 정보통신, 레저 분야로 사업 영역을 확대해 왔다. 현재 대보건설, 대보유통, 대보정보통신, 서원밸리컨트리클럽 등을 계열사로 두고 있으며 임직원 약 4000명, 연매출 2조2000억원 규모의 중견기업 그룹으로 성장했다.
전원준 기자

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