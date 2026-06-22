삼성전자, 인도 프리미엄 주거단지 공조 시장 공략

상업용 중심서 주거 단지도 HVAC 공급

삼성전자, 인도 초프리미엄 주거단지에 고효율 HVAC 솔루션 공급 (1) 0 삼성전자가 인도 초프리미엄 주거단지에 고효율 HVAC 솔루션을 대거 공급했다. /삼성전자

삼성전자가 인도 초프리미엄 주거단지에 고효율 공조(HVAC) 솔루션을 공급하며 글로벌 공조 시장 공략에 속도를 낸다.22일 삼성전자는 인도 주요 부동산 개발사 센트럴파크(Central Park)와 협력해 인도 IT 산업 중심지인 구루그람(Gurugram)의 초프리미엄 주거단지 '디 오차드(The Orchard)'에 공조 솔루션을 공급한다고 밝혔다.이번 사업은 300세대 규모 단지에 3000여 대의 삼성전자 가정용 시스템에어컨을 적용하는 프로젝트다. 입주는 내년 초부터 시작될 예정이다.구루그람은 뉴델리 남부의 대표적인 IT 산업 중심지로 고소득 인구가 밀집해 있으며, 여름철 최고 기온이 섭씨 45도를 웃도는 지역이다. 이에 따라 고성능·고효율 공조 솔루션 수요가 꾸준히 증가하고 있다.삼성전자는 이번 프로젝트에서 대형 시스템에어컨 실외기 'DVM S2'와 '무풍 1Way 천장형 카세트'를 공급한다. DVM S2는 최대 64대의 실내기를 연결할 수 있는 제품으로 구조적 안정성과 내진 성능을 강화했고, 대규모 주거단지와 상업시설, 학교 등에 적합하다. 또 AI 쾌속냉방, AI 에너지 세이빙, AI 실시간 냉매 누설 검지 등 AI 기반 기능을 지원한다.실내에 적용되는 무풍 1Way 천장형 카세트는 삼성전자 대표 주거용 공조 솔루션으로, 콤팩트한 디자인으로 공간 효율성이 높다. PM1.0 필터를 탑재해 초미세먼지와 유해세균을 관리할 수 있으며, 스마트싱스와 연동해 온·습도와 공기질, 전력 사용량 등을 모바일로 관리할 수 있다.삼성전자는 이번 프로젝트를 계기로 상업용 건물 중심이던 HVAC 사업을 프리미엄 주거 시장으로 확대하고, 인도를 비롯한 글로벌 시장에서 AI 기반 공조 솔루션 사업을 강화할 계획이다.임성택 삼성전자 DA사업부 부사장은 "독보적인 HVAC 기술력과 현지 맞춤형 솔루션을 통해 글로벌 프리미엄 주거 시장 리더십을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.