“33살 귀농청년인데요”…청양군 당선인게시판 의견개진 활발

1. 청양군, 민선 9기 군민 소통 게시판 '당선인에게 바랍니다' 개설 운영 0 민선 9기 '당선인에게 바랍니다' 팝업 이미지./청양군

충남 청양군 홈페이지에 가보면 '당선인에게 바랍니다'라는 팝업창이 뜬다.이곳에는 민선 9기 취임을 앞두고 주민들의 다양한 의견이 지난 주 부터 올라오기 시작했다."지천댐 건설에 대한 당선인의 의지를 밝혀주세요", "인구소멸에 대응하기 위한 복지정책 활성화 방안에 대해 건의합니다"는 내용 부터 '귀농한 33살 청년의 감사 한마디',' 청년이 떠나는 도시에서, 찾아오는 도시로 만들기 위해서는…' 등 여러 의견들로 채워지고 있다. 벌써 답변을 마무리한 내용도 있다.민선 9기 청양군수직 준비위원회는 주민들의 다양한 의견을 듣고 이를 군정에 반영하기 위해 지난 16일부터 청양군 홈페이지에 '당선인에게 바랍니다' 게시판을 개설해 운영하고 있다.이 게시판은 새로운 정책 아이디어와 지역 발전 방안, 생활 불편 사항 등 군민들의 다양한 의견을 수렴하기 위한 온라인 소통 창구다.청양군 발전에 관심 있는 주민이라면 누구나 자유롭게 의견을 남길 수 있다. 준비위원회는 접수된 의견을 검토해 민선 9기 군정 운영에 반영할 계획이다.특히 군민들이 실질적으로 체감할 수 있는 정책 발굴에 중점을 두고 공약과 주요 사업을 보완해 나갈 방침이다.또 민선 9기 출범 과정에서 발생할 수 있는 정책 공백을 최소화하고 군정이 안정적으로 시작될 수 있도록 준비 작업도 함께 진행하고 있다.김홍열 청양군수 당선인은 "군민의 목소리가 군정의 출발점"이라며 "게시판을 통해 접수된 의견을 세심하게 검토해 우수한 제안은 군정에 적극 반영하겠다"고 말했다. 이어 "군민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 정책을 만들기 위해 현장의 목소리에 더욱 귀 기울이겠다"고 덧붙였다.