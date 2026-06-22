“33살 귀농청년인데요”…청양군 당선인게시판 의견개진 활발

이곳에는 민선 9기 취임을 앞두고 주민들의 다양한 의견이 지난 주 부터 올라오기 시작했다.
"지천댐 건설에 대한 당선인의 의지를 밝혀주세요", "인구소멸에 대응하기 위한 복지정책 활성화 방안에 대해 건의합니다"는 내용 부터 '귀농한 33살 청년의 감사 한마디',' 청년이 떠나는 도시에서, 찾아오는 도시로 만들기 위해서는…' 등 여러 의견들로 채워지고 있다. 벌써 답변을 마무리한 내용도 있다.
민선 9기 청양군수직 준비위원회는 주민들의 다양한 의견을 듣고 이를 군정에 반영하기 위해 지난 16일부터 청양군 홈페이지에 '당선인에게 바랍니다' 게시판을 개설해 운영하고 있다.
이 게시판은 새로운 정책 아이디어와 지역 발전 방안, 생활 불편 사항 등 군민들의 다양한 의견을 수렴하기 위한 온라인 소통 창구다.
청양군 발전에 관심 있는 주민이라면 누구나 자유롭게 의견을 남길 수 있다. 준비위원회는 접수된 의견을 검토해 민선 9기 군정 운영에 반영할 계획이다.
특히 군민들이 실질적으로 체감할 수 있는 정책 발굴에 중점을 두고 공약과 주요 사업을 보완해 나갈 방침이다.
또 민선 9기 출범 과정에서 발생할 수 있는 정책 공백을 최소화하고 군정이 안정적으로 시작될 수 있도록 준비 작업도 함께 진행하고 있다.
김홍열 청양군수 당선인은 "군민의 목소리가 군정의 출발점"이라며 "게시판을 통해 접수된 의견을 세심하게 검토해 우수한 제안은 군정에 적극 반영하겠다"고 말했다. 이어 "군민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 정책을 만들기 위해 현장의 목소리에 더욱 귀 기울이겠다"고 덧붙였다.