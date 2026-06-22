학교운동부·갑질·인사 손본다…전북교육청 청렴도 높이기 총력

종합청렴도 1등급 달성 위한 하반기 전략 점검

청렴문화 확산·인사 혁신으로 신뢰 회복 나서

전북특별자치도교육청사 0 전북특별자치도교육청사

전북특별자치도교육청이 국민권익위원회 종합청렴도 평가 1등급 달성을 목표로 부패 취약 분야 개선과 조직문화 혁신에 속도를 내고 있다.전북교육청은 22일 본청 5층 회의실에서 유정기 교육감 권한대행 주재로 '제2차 반부패·청렴정책 추진단 회의'를 열고 올해 상반기 청렴정책 추진 실적을 점검하고 하반기 대응 전략을 논의했다.반부패·청렴정책 추진단은 청렴정책 전반을 총괄하는 컨트롤타워 역할을 수행하는 조직이다.전북교육청은 올해 △지속 가능한 반부패·청렴 추진기반 강화 △부패취약분야 제도·시스템 혁신 △소통과 참여를 통한 청렴 문화 확산 △청렴 모니터링·피드백 강화를 4대 전략으로 삼아 14개 분야, 39개 과제를 추진중이다.점검 결과 상반기 추진 과제는 100% 정상 추진 중이며, 하반기 예정 과제를 포함한 평균 이행률도 54%를 기록해 청렴 정책이 안정적으로 추진되고 있는 것으로 나타났다.특히 청렴도 하락의 원인으로 꼽히는 △학교운동부 △조직문화(갑질) △인사 시스템을 '3대 부패취약분야'로 선정하고 강도 높은 체질 개선을 추진 중이다.세부적으로 학교운동부는 'QR코드 익명 신고망'으로 불법찬조금을 원천 차단하고, 갑질 근절을 위해서는 '역지사지·거꾸로 멘토링' 도입과 '갑질NO트' 안착에 주력하고 있다.또, 인사 분야는 직무 중심 '전보 점수제' 고도화 및 청탁 시 강력한 페널티 부여로 연고주의를 철저히 배제했다.전북교육청은 이 같은 혁신 제도를 교직원과 학부모, 계약상대방이 직접 체감할 수 있도록 밀착 소통에 총력을 다할 방침이다.유정기 교육감 권한대행은 "아무리 훌륭한 제도라도 현장에서 긍정적 변화를 피부로 느낄 수 없으면 소용이 없다"며 "간부 공무원들이 먼저 기득권을 내려놓는 하향식 쇄신을 이끌어 고질적 관행을 뿌리 뽑고, 도민에게 신뢰받는 '종합청렴도 1등급 전북교육' 실현을 위해 앞장서달라"고 강조했다.