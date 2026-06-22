광양경자청, 유럽 투자유치전 참여…해상풍력·의료기기 기업 공략

폴란드·독일·스위스 기관·기업 상담 업무 협력 협약 체결

광양만권경제자유구역청 청사 0 광양만권경제자유구역청 청사 전경.

광양만권경제자유구역청이 유럽 주요 국가를 대상으로 투자유치 활동에 나서며 첨단 제조업과 미래산업 분야 외국인 투자 확대에 박차를 가한다.22일 광양만권경제자유구역청에 따르면 7월 3일까지 13일간 폴란드와 독일, 스위스 등을 방문해 요트 건조와 해상풍력 플랜트, 의료기기 제조업 분야를 중심으로 투자유치 활동을 전개한다.광양경자청은 우선 22일 폴란드 포메라니아주 소재 포메라니안 개발청과 투자유치 업무 협력 협약 체결과 23일 포메라니아 특별경제구역청과 업무 협력 협약을 체결해 투자의향 외국기업 발굴 네트워크를 강화할 예정이다.폴란드 요트 건조·해상풍력플랜트 제조기업과 독일 특수밸브 제조사, 스위스 고부가 석유화학제품 생산설비 제조기업 방문 상담 등이며, 특히 의료기기제조업 투자의향 기업 발굴을 위해 독일 울름시(市)에서 열리는 의료기기전시회 참가기업 상담도 추진할 예정이다.광양경자청 구충곤 청장은 "이번 유럽 투자유치활동을 통해 폴란드 투자유치 전문기관, 특별경제구역과 협력 협약을 체결해 외투기업 발굴 네트워크를 강화하고, 독일, 스위스 첨단 제품생산기업의 GFEZ 투자 관심도 제고 및 투자의향 고부가 의료기기 제조기업을 발굴해 실질적인 외국인 투자 유치 성과를 거두겠다"고 밝혔다.