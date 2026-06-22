닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경기

경과원, 경기북부 8개사 유럽서 568만 달러 수출상담 성과

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260622010007426

글자크기

닫기

수원 엄명수 기자

승인 : 2026. 06. 22. 17:11

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

경기북부 중소기업 8개사, 유럽 시장 맞춤형 제품 출품
코트라와 협력해 바이어 발굴 및 맞춤형 상담 지원
경과원
지난 15일부터 20일까지 6일간 헝가리 부다페스트와 오스트리아 빈에서 '2026년 경기북부 유럽 시장개척단'을 운영했다. /경과원
경기도경제과학진흥원(경과원)이 지난 15일부터 20일까지 6일간 헝가리 부다페스트와 오스트리아 빈에서 '2026년 경기북부 유럽 시장개척단'을 운영했다. 이번 시장개척단은 경기북부에 위치한 중소기업 8개사로 구성됐으며, 총 568만 달러 규모의 수출상담 실적을 기록했다.

시장개척단에 참여한 기업들은 기초화장품, 진공펌프, 차량차단기, 라면조리기, 미네랄 생성기, 분모자, 골프퍼터, 이동식 랩핑로봇 등 다양한 현지 맞춤형 제품을 선보였다. 특히 남양주 소재의 스마트 조리기기 업체 '크리쉐프'는 K-푸드 확산과 자동화 트렌드에 힘입어 현지 바이어들의 관심을 끌었다.

경과원은 코트라(KOTRA) 부다페스트·빈 무역관과 협력해 바이어 발굴, 사전 시장성 조사, 맞춤형 상담 매칭 등 실질적인 지원을 제공했으며, 참가 기업에는 항공료 50%, 전문 통역사, 현지 이동 차량, 샘플 발송비 등이 지원됐다.

경과원은 앞으로 화상상담 주선과 GBC 수출대행사업(GMS) 연계를 통해 실제 수출 계약으로 이어질 수 있도록 후속 지원할 방침이다. 또한 올해 총 5회로 예정된 글로벌 시장개척단 일정에 따라 7월 대양주, 9월 독립국가연합(CIS), 10월 동남아 지역에도 순차적으로 파견을 이어갈 예정이다.

유태일 경과원 기업성장부문 상임이사는 "헝가리와 오스트리아는 동·서유럽을 잇는 전략적 거점이자 한국 제품 선호도가 높은 시장"이라며 "경기북부 중소기업의 수출 경쟁력을 높이기 위해 맞춤형 해외마케팅을 지속하겠다"고 말했다.


엄명수 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

“꼴찌팀 싫어” 키움히어로즈 비하 영상 올린 인플루언서 사과

“고기 아닌 지방 덩어리” 비판 쇄도…제주 고깃집 사과에도 반응 냉담

[단독] 제네시스 ‘GV90’ 9월 9일 출시 확정…‘럭셔리 EV’ 시대 연다

[속보] SK하이닉스 장중 코스피 시총 1위 등극…삼전보다 2조원 많아

국방부, 사관학교통합 청원 5만명 돌파에 “심사절차 존중한다”

미·이란 60일 종전 협상, 첫날부터 레바논에 발목…트럼프 위협에 이란 반발

韓 영화계, 메가박스 회생 신청에 찬바람 불까 노심초사

지금 뜨는 뉴스

마이바흐·레인지로버에 도전장…제네시스 GV90 ‘승부수’

“오겹살 시켰더니 지방이 90%”…제주도 고깃집 비계 논란

“전기차도 역시 BMW”…더 뉴 iX3, 운전의 즐거움 만끽

[시승기] 변속 충격없이 매끈한 가속… 일상·레저 아우른 다재다능 SUV

“흡연의 끝은 폐암”…담뱃갑 경고문구 더 독해진다