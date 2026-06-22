이랜드재단, 미얀마에 281톤 식량 지원…WFP와 ‘맛손’

3억2000만원 규모 구호사업 추진

HIV·결핵 환자 1700명 영양 지원

사진1. 이랜드재단-유엔세계식량계획(WFP) 미얀마 식량 지원 협약식 사진 0 정영일 이랜드재단 대표(왼쪽부터), 장광규 이랜드재단 이사장, 마이클 던포드 유엔세계식량계획 미얀마사무소장, 이현지 유엔세계식량계획 한국사무소장이 이랜드재단-유엔세계식량계획 미얀마 식량 지원 협약식을 마치고 기념 촬영을 하고 있다./이랜드재단

이랜드재단이 유엔세계식량계획(WFP)과 손잡고 미얀마 양곤 지역 취약 환자를 대상으로 식량 및 영양 지원 사업을 추진한다.이랜드재단은 지난 19일 서울에서 WFP와 업무협약을 체결하고 약 23만1488 달러(약 3억2000만원) 규모의 지원 사업을 진행하기로 했다고 22일 밝혔다.이날 협약식과 기금 전달식에는 장광규 이랜드재단 이사장과 정영일 이랜드재단 대표, 이현지 WFP 한국사무소장, 마이클 던포드 WFP 미얀마사무소장이 참석해 사업 추진을 위한 협력 방안을 논의했다.이번 사업은 향후 1년간 양곤 지역 협력 진료소 7곳을 중심으로 진행된다. 식량 부족과 질병을 동시에 겪고 있는 면역결핍질환(HIV) 및 결핵 환자 약 1700명을 대상으로 쌀과 콩류 등 총 281톤의 식량을 지원할 예정이다.식량 지원과 함께 영양 상태 점검, 영양 상담, 건강 교육도 병행해 환자들의 치료 과정에 필요한 영양 관리와 건강 회복을 지원한다.이랜드는 현지 법인을 통해 미얀마에서 식수·위생 지원과 주거환경 개선, 아동 지원 등 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 이번 사업도 기존 지역사회 지원 활동의 연장선에서 추진된다고 재단은 설명했다.이랜드재단 관계자는 "질병과 식량 부족으로 어려움을 겪는 취약 환자들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 사업을 추진할 계획"이라며 "앞으로도 유엔세계식량계획과과 협력해 도움이 필요한 지역사회 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.