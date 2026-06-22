“인명피해 제로”…오세훈, 장마철 앞두고 반지하 침수 대응체계 점검

관악구 저지대 반지하주택 밀집 지역 방문

물막이판·맨홀 추락방지시설 설치 현황 확인

레이더 수위 관측시설 45곳 확대…'동행파트너' 2000여명

오세훈 시장 풍수해 대비 현장방문 0 본격적인 장마철을 앞두고 오세훈 서울시장(왼쪽)과 박준희 관악구청장이 22일 서울 관악구 난곡동 일대를 방문, 맨홀추락방지시설을 점검하고 있다. /정재훈 기자

오세훈 시장 풍수해 대비 현장방문 0 본격적인 장마철을 앞두고 오세훈 서울시장이 22일 서울 관악구 난곡동 일대를 방문, 맨홀추락방지시설을 점검하고 있다. /정재훈 기자

오세훈 서울시장이 본격적인 장마철을 앞두고 반지하주택 밀집 지역을 방문해 침수 대응체계 점검에 나섰다. 특히 오 시장은 6·3 지방선거 승리 직후인 지난 4일 바로 시청으로 출근해 여름철 대책 특별점검회의를 주재한 바 있다. 서울시는 올해 풍수해 대책 목표를 '인명피해 제로(Zero)·재산피해 최소화'로 세우고, 물막이판과 맨홀 추락방지시설, 골목길 수위관측시설 등을 활용한 취약지역 관리에 총력을 기울인다는 방침이다.오 시장은 22일 오후 관악구 반지하주택 밀집 지역을 찾아 풍수해 안전대책 추진 현황을 점검하고 집중호우 대응체계를 살폈다. 이번 점검은 집중호우 시 침수 위험이 큰 저지대 반지하주택 밀집 지역의 수방 시설 운영 실태와 현장 안전대책을 사전에 확인하기 위해 마련됐다.오 시장은 이날 반지하주택 출입구에 설치된 높이 40cm 물막이판을 직접 살펴보며 관리 상태를 점검했다. 물막이판은 집중호우 시 빗물이 주택 안으로 유입되는 것을 지연시켜 반지하 거주민이 대피할 시간을 확보해 주는 시설이다. 박준희 관악구청장은 "관악구는 전국 최초로 물막이판에 QR코드를 부착해 주민들이 위급 상황에서도 쉽게 설치하고 활용할 수 있도록 했다"고 설명했다.시는 반지하주택 설치 필요 대상 2만3094가구 중 1만7837가구(77.2%)에 물막이판을 설치했다. 아직 설치하지 못한 가구에 대해서는 이동식·휴대용 물막이판, 모래주머니 등 수방자재 동주민센터 등에 배치해 즉시 대응하도록 했다.오 시장은 이어 골목 도로변에 설치된 맨홀 추락방지시설도 점검했다. 맨홀추락방지시설은 집중호우로 맨홀뚜껑이 이탈할 경우 발생할 수 있는 보행자 추락사고를 예방하기 위한 안전시설이다. 특히 오 시장과 박 구청장은 맨홀 추락방지시설 위를 걸으며 시설 안전 상태를 확인했다. 시는 지난해 침수우려지역 내 맨홀 5만9737곳에 추락 방지시설 설치를 모두 완료했으며, 올해는 대상지를 추가해 설치 규모를 6만9819곳으로 확대할 계획이다.반지하 골목길에 설치된 '반지하 레이더 수위 관측시설' 시연도 진행됐다. 반지하 레이더 수위관측시설은 집중호우 때 골목길 수위를 실시간 관측해 수방시스템으로 전송하는 장비다. 수위가 15cm 이상 상승하면 주민 대피와 현장 대응에 활용된다. 시는 지난해 동작·관악·영등포 15곳에서 반지하 수위 관측시설을 운영한데 이어, 올해 은평·강북·서대문·강서 등에 30곳을 추가 설치해 45곳으로 확대 운영한다.시는 반지하주택 거주 재해약자 보호를 위한 '동행 파트너'도 운영하고 있다. 시는 올해 동행파트너 2206명을 구성해 침수 취해약자 925가구를 관리하고 있으며, 침수 예·경보 발령 시 주민 대피를 지원할 수 있도록 대응체계를 갖추고 있다.오 시장은 "우기가 다가오면 가장 걱정되는 것이 저지대 침수"라며 "이번 현장점검을 통해 반지하 수위 관측시설과 물막이판, 맨홀추락방지시설 등 각종 안전대책이 실제 집중호우 상황에서도 빈틈없이 작동하는지 직접 확인할 수 있었다"고 밝혔다. 이어 "앞으로도 반지하 가구와 저지대, 하천 등 침수 취약지역 구석구석을 촘촘하게 살펴 안전도시 서울을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.