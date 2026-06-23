닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

사회 노동·환경·복지

따뜻한하루, 에티오피아 강뉴합창단 한국 초청

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260623001410582

글자크기

닫기

장안나 기자

승인 : 2026. 06. 23. 14:13

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

6·25 참전 영웅 후손들과 36일간의 특별한 여정

사단법인 따뜻한하루가 6월 호국보훈의 달을 맞아 에티오피아 강뉴부대 참전용사 후손들로 구성된 '강뉴합창단'을 한국으로 초청했다고 23일 밝혔다.


강뉴합창단은 22일 인천국제공항을 통해 입국했으며 36일간의 공식 일정에 참여할 예정이다.


강뉴합창단은 6·25전쟁 당시 아프리카 국가 중 유일하게 지상군을 파병한 에티오피아 강뉴부대 참전용사들의 후손들로 구성된 합창단이다. 이번 방한은 한국전쟁 참전용사들의 희생을 기리고 한국과 에티오피아 간 교류를 확대하기 위한 취지로 마련됐다.


이번 초청 사업은 따뜻한하루와 한국전쟁참전국기념사업회가 공동 주최하고 따뜻한하루가 주관했다. LG는 강뉴합창단 단원 34명과 한국전쟁 참전용사 테스파예 아스마마우(95) 등 에티오피아 방한단의 항공료와 숙박비를 지원했다. 국가보훈부는 후원 기관으로 참여했으며 국제푸른나무와 한국늘사랑회가 협력 단체로 함께했다.


강뉴합창단은 입국 당일 환영식을 시작으로 국회의원회관, 전쟁기념관, 부산 유엔기념공원 등을 방문하고 문화·보훈 프로그램과 순회공연에 참여할 예정이다. 오는 7월 27일 정부 기념식 참석을 끝으로 공식 일정을 마무리한다.


김광일 따뜻한하루 이사장은 "강뉴합창단의 한국 방문이 참전용사들의 희생을 되새기는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.


신광철 한국전쟁참전국기념사업회 회장은 "후손들의 이번 방문이 한국전쟁 참전국과의 우호 협력 관계를 이어가는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.


LG 관계자는 "참전용사 후손 지원 사업에 참여하게 됐다"며 "방문 기간 동안 필요한 지원을 이어갈 예정"이라고 말했다.


외교부 소관 비영리단체인 따뜻한하루는 2016년부터 에티오피아 강뉴부대 지원 사업을 진행하고 있다. 2018년 창단된 강뉴합창단과 함께 음악 교육 및 문화 교류 활동도 이어오고 있다.



장안나 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

현대차그룹, 보스턴 다이내믹스 100% 자회사화 ‘본격 착수’…내달 ‘그룹’ 전략 구체화

[속보] 코스피 서킷브레이커 1단계 발동…20분간 거래 중지

국방부 ‘방첩사 개편 검증부족’ 안규백 탄핵청원에 “방첩기능 강화 조치”

청사진 그리는 SK하이닉스 ‘AI 컴퍼니’…계열사 사업 교통 정리에 쏠리는 눈

[단독] 한성숙 후보자 “검찰개혁 원칙 유지하되 부작용 방안 강구해야”

李 “역대급 코스피도 청년에겐 딴 세상…기회 사다리 넓혀야”

적자 폭 줄인 교원투어, 프리미엄 전략으로 반등 노린다

지금 뜨는 뉴스

박서진, 서울 앙코르 콘서트 취소…올림픽공원 시위 여파

“오겹살 시켰더니 지방이 90%”…제주도 고깃집 비계 논란

“전기차도 역시 BMW”…더 뉴 iX3, 운전의 즐거움 만끽

[시승기] 변속 충격없이 매끈한 가속… 일상·레저 아우른 다재다능 SUV

“흡연의 끝은 폐암”…담뱃갑 경고문구 더 독해진다