수사경과 시험 1만296명 접수…신임 경찰도 수사부서 선호

신임 순경 320기 교육생 3명 중 1명꼴 수사부서 희망

수사부서 이탈률 2024년 10.6%서 올해 7.6%로 감소

2026061401000845600045851 0 경찰청. /박성일 기자

경찰 수사 부서 근무를 희망하는 경찰관이 늘면서 올해 수사경과 선발시험 접수 인원이 역대 최다를 기록했다. 수사 부서 이탈률도 감소세를 보이면서 경찰 내부에서 수사 부서 선호도가 높아지고 있다는 분석이 나온다.23일 경찰청 국가수사본부에 따르면 올해 7월 실시 예정인 수사경과 선발시험에는 총 1만296명이 접수했다. 지난해 접수 인원 8490명보다 약 21% 증가한 수치로, 역대 가장 많은 규모다.수사경과제도는 수사 전문성 강화를 위해 2005년 도입됐다. 경찰청은 수사 부서에 수사경과자를 우선 배치하고 있다. 수사경과 시험은 수사 부서 전입을 희망하는 경찰관들이 응시하는 시험인 만큼, 접수 인원 증가는 수사 부서 근무에 대한 내부 선호가 커지고 있다는 의미로 풀이된다.신임 경찰관들 사이에서도 수사 부서 선호는 높게 나타났다. 국수본은 2021년부터 신임 순경 교육생 가운데 수사 부서 근무 희망자를 미리 선발해 전문 수사 교육을 한 뒤 수사 부서에 배치하는 '예비수사경과제도'를 운영하고 있다.최근 320기 교육생을 대상으로 한 예비수사경과 선발에는 150명 모집에 887명이 지원해 약 5.9대 1의 경쟁률을 기록했다. 전체 교육생 2772명의 약 3분의 1이 지원한 것으로, 직전 319기 지원자보다 약 23% 늘었다.수사 부서 이탈률은 줄어드는 추세다. 수사 부서에서 비수사 부서로 전출한 인원 비율은 2024년 10.6%, 2025년 8.6%에서 올해 7.6%로 낮아졌다.국수본은 수사 인력 증원과 신임수사관 교육 강화 등 근무 여건 개선이 영향을 미친 것으로 보고 있다. 특히 최근 1년 동안 민생사건을 담당하는 경찰서 통합수사팀에 수사관 1093명을 증원하는 등 전체 수사 인력 1900명을 보강했다.국수본 관계자는 "국민이 체감할 수 있는 책임수사 체계가 확립될 수 있도록 우수 수사 인력의 지속적인 유입과 장기 근무를 위한 유인책을 확대하겠다"며 "수사 지원 AI 등 첨단 과학기술을 경찰 수사에 접목해 근무 환경 개선도 지속 추진하겠다"고 말했다.