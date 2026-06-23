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신보, 서울과기대와 혁신 스타트업 발굴·육성 맞손

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박서아 기자

승인 : 2026. 06. 23. 13:38

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추천 기업에 신용보증·보증연계투자 등 지원
AI 데이터·정책금융 강의 등 학술 협력 추진
[사진] 신용보증기금_서울과학기술대학교 업무협약식
강승준(오른쪽) 신용보증기금 이사장과 김동환 서울과학기술대학교 총장이 22일 서울과학기술대학교에서 열린 '혁신 스타트업 발굴·지원 및 창업 생태계 조성을 위한 업무협약' 체결식에서 기념촬영을 하고 있다./신용보증기금
신용보증기금이 서울과학기술대학교와 손잡고 대학발 혁신 스타트업 지원과 창업 생태계 조성에 나선다.

신용보증기금은 지난 22일 서울과학기술대학교와 '혁신 스타트업 발굴·지원 및 창업 생태계 조성을 위한 업무협약'을 체결했다고 23일 밝혔다. 이번 협약은 서울과기대 내 혁신 스타트업의 안정적인 성장을 돕고, 학술 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 신보는 서울과기대가 추천하는 혁신 스타트업에 신용보증과 보증연계투자 등 금융지원을 제공한다. 기업 지원 종합 솔루션인 '이노베이션1' 서비스와 스타트업 보육공간 'NEST Space' 입주 기회도 연계한다.

신보는 인공지능(AI) 기반 기업분석시스템 'BASA'와 'NEST AI-Lab'을 통해 연구 분석용 데이터를 제공하고, 정책금융 강의와 공동연구 등 학술 협력도 추진할 계획이다.

서울과기대는 신보가 추천한 기업을 대상으로 우선 투자 검토를 진행하고, 창업보육센터 입주를 지원한다.

강승준 이사장은 "대학의 우수한 연구 성과와 혁신 아이디어가 신보의 스타트업 지원 체계와 만나 미래 유니콘 기업으로 성장하는 발판이 되기를 기대한다"며 "정책금융 교육과 데이터 협력 등 다각적인 지원을 통해 혁신 스타트업 육성에 최선을 다하겠다"고 말했다.
박서아 기자

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