포스코인터내셔널, 글로벌본드 발행 성공…창사 이래 첫 데뷔

5년 만기·5억 달러 규모 단일 트랜치 발행

총 주문 규모 20억 달러 기록

사진1. 포스코인터내셔널 송도 사옥 전경 0 포스코인터내셔널 송도 사옥 전경./포스코인터내셔널

포스코인터내셔널이 창사 이래 처음으로 글로벌본드 발행에 성공하며 글로벌 자본시장에 성공적으로 데뷔했다.23일 포스코인터내셔널에 따르면 이번 채권은 5년 만기 5억 달러 규모의 단일 트랜치로 발행됐으며 발행금리는 5년 미국 국채금리에 90bp를 가산한 수준으로 확정됐다. 총 주문 규모는 발행액의 4배 수준인 20억 달러를 기록했고 이에 따라 최초제시금리(IPG) 대비 30bp 축소된 수준에서 최종 발행이 결정됐다.이번 발행은 포스코인터내셔널이 해외 자본시장에서 단독으로 진행한 첫 글로벌본드라는 점에서 의미가 있다. 최근 중동 지역 긴장 등으로 글로벌 금융시장 변동성이 확대된 상황에서도 대규모 투자 수요를 확보하며 글로벌 투자자들로부터 사업 경쟁력과 성장성을 인정받았다는 평가다.포스코인터내셔널은 발행에 앞서 미국, 유럽, 아시아 주요 기관투자자를 대상으로 투자설명회와 글로벌 콜을 진행했다. 이 과정에서 에너지·소재·식량을 축으로 한 균형 잡힌 사업 포트폴리오와 안정적인 수익 구조, 포스코그룹 핵심 사업회사로서의 역할을 소개했다. 투자자들은 이러한 사업 안정성과 성장 가능성에 높은 관심을 보였으며 이는 공모액의 4배에 달하는 주문으로 이어졌다.특히 투자자들은 에너지와 식량 사업을 중심으로 한 성장 전략에 주목했다. 포스코인터내셔널은 호주 세넥스에너지 생산능력 확대를 통해 LNG 밸류체인 경쟁력을 강화하고 있으며 인도네시아 팜 사업법인 PT.PAR을 중심으로 글로벌 식량사업 확장에도 속도를 내고 있다.이번 조달을 통해 확보한 자금은 기존 외화 차입금 상환과 일반 운영자금 등에 활용될 예정이다. 투자자 구성은 지역별로 미국 27%, 유럽 6%, 아시아 67%였으며 기관별로는 자산운용사 65%, 은행 33%, 기타 2%로 나타났다. 초도 발행임에도 미국계 투자자 비중은 27%에 달했다. 글로벌 최대 채권 투자자 기반인 미국계 자금의 유입은 포스코인터내셔널의 신용도가 핵심 투자층에서 폭넓게 인정받았음을 보여주며, 향후 안정적인 해외 조달 기반 확보에도 긍정적으로 작용할 전망이다.발행에는 BNP Paribas, Citi, Credit Agricole, HSBC, Mizuho, 한국산업은행이 공동 주간사로 참여했다. 글로벌 신용평가기관인 S&P와 무디스는 포스코인터내셔널의 달러화 채권에 각각 투자적격등급인 'BBB'와 'Baa2'를 부여했다.포스코인터내셔널은 향후 글로벌 자본시장과의 소통을 확대해 해외 투자자 기반을 지속적으로 강화해나갈 계획이다.포스코인터내셔널 관계자는 "이번 글로벌본드 발행은 해외 자본시장에서 포스코인터내셔널의 경쟁력과 성장성을 입증한 결과"라며 "조달 통화 다변화와 해외 투자자 기반 확대를 통해 안정적인 자금 조달 체계를 구축하고 글로벌 우량 발행사로서의 입지를 강화해 나가겠다"고 밝혔다.