삼성SDS, 공공서비스 혁신 위한 ‘AI 풀스택’ 역량 공개

23~24일 경기 킨텍스에서 공공 AI 박람회 개최

삼성SDS, 패브릭스와 함께 AX 혁신 방안 제시

엔비디아 GPUaaS의 B300 실물도 전시해 눈길

[사진자료] 삼성SDS, 2026 공공 AI 박람회_2 0 삼성SDS가 2026 공공 AI 박람회에 참가한 모습. /삼성SDS

삼성SDS가 공공서비스 혁신을 위한 AI 서비스를 선보였다. 이를 통해 공공기관의 AI 전환(AX)을 적극적으로 지원하겠다는 방침이다.23일 삼성SDS는 오는 24일까지 경기 일산 킨텍스 제2전시장에서 열리는 '2026 공공 AI 박람회'에 참가했다고 밝혔다. 박람회는 행정안전부 주최·한국지능정보사회진흥원 주관으로 중앙정부, 지방자치단체, 민간기업 관계자 등이 참여했다. 기업 52개, 공공기관 4개 등 전체 56개 전시 부스가 운영되면서 공공 분야 AI 전환 전략·혁신 사례가 공유됐다.특히 삼성SDS는 AI 에이전트 플랫폼 '패브릭스(FabriX)'와 AI 협업 솔루션인 브리티웍스(Brity Works), AI 데이터센터를 중심으로 한 AX 혁신 방안을 제시했다. 우선 '우리 부서 맞춤형 AI 에이전트'를 주제로 구성된 전시 공간에서 패브릭스를 활용한 공공 업무 혁신 사례를 공개했다. 국민 민원을 자동으로 요약하고 담당 부처에 자동 분류하는 AI 민원서포터, AI 기반 조달법령 해석 서비스, 정부24 대국민 AI 검색 서비스 등 실제 공공 업무에 적용된 AI 활용 사례를 소개했다. 관람객들이 패브릭스로 구현한 정부24 대국민 AI 검색 서비스를 직접 체험해 볼 수 있도록 공간도 만들었다.'모바일로 확장된 공공 업무 AI 협업 솔루션' 전시 공간에서는 브리티웍스를 활용한 모바일 협업 환경을 체험할 수 있도록 했다. 이동 중 데일리 브리핑, 실시간 모바일 회의 등 언제 어디서나 업무를 수행할 수 있는 협업 환경도 소개했다. 모바일에서 퍼플렉시티를 활용한 정보 검색과 미팅 기능도 함께 체험할 수 있도록 했다.'대한민국이 선택한 공공 AI 클라우드'를 주제로 운영되는 전시 공간에서는 삼성 클라우드 플랫폼(SCP)과 AI 데이터센터를 기반으로 한 공공 AI 인프라 역량을 보여줬다. 또한 대구 PPP 센터, 동탄 데이터센터와 해남 국가 AI컴퓨팅 센터를 연계한 AI 인프라 운영 전략과 재해복구(DR) 서비스 청사진을 소개했다. 이 외에 지난 3월 국내 최초로 출시한 엔비디아 B300(Blackwell Ultra) GPU 기반 GPUaaS(GPU 구독형 서비스)의 B300 실물도 전시했다.삼성SDS는 박람회 마지막 날인 24일 '지방정부 AI 혁신사례 공유 네트워크 포럼'에서 지방정부 혁신을 위한 AX 전략을 소개하고, 'AI 혁신기업 기술포럼'에서 AI·클라우드 기반 공공 AX 추진 전략과 활용 사례를 공유할 계획이다. 이정헌 삼성SDS 전략마케팅실장은 "공공 분야에서도 생성형 AI와 AI 에이전트를 활용한 업무 혁신이 본격화되고 있다"며 "국내 AI 인프라 사업 수행 역량과 다양한 산업 현장에서 축적한 AX 노하우를 바탕으로 정부와 공공기관의 AI 혁신을 적극 지원해 나갈 것"이라고 말했다.