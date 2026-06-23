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송형곤, 민주당 의장 경선 압승…전남광주통합시의회 초대 의장 유력

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무안 이명남 기자

승인 : 2026. 06. 23. 15:37

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민주당 경선서 65표 획득…의장 후보 선출
전남광주통합특별시의회
더불어민주당 전남광주통합특별시의회 초대 의장 후보로 선출된 송형곤 당선인
전남광주통합특별시의회 초대 의장 선출을 앞두고 더불어민주당 의장 후보 경선에서 송형곤 당선인이 승리했다.

민주당 전남광주통합특별시의원 당선인 선거관리위원회는 23일 전라남도의회 본회의장에서 의장 후보 선출을 위한 경선을 실시한 결과 송형곤 당선인이 65표를 얻어 17표를 획득한 전경선 당선인을 제치고 후보로 선출됐다고 밝혔다. 투표에서는 1명이 기권했다.

당초 경선은 송형곤·전경선·심철의 당선인이 출마한 3자 대결 구도로 예상됐으나, 전경선·심철의 당선인이 후보 단일화에 합의하면서 양자 대결로 치러졌다.

4선 전남도의원 출신인 송 당선인은 풍부한 의정 경험과 통합의회 운영 능력을 앞세워 선거운동을 펼쳐왔다. 특히 광주와 전남이 하나의 광역의회로 출범하는 상황에서 안정적인 의회 운영과 지역 간 조정 능력이 높은 평가를 받은 것으로 분석된다.

송 당선인은 경선 직후 "통합특별시의회가 시민과 가장 가까운 소통의 공간이 되도록 하겠다"며 "투명하고 책임 있는 의회 운영을 통해 시민 신뢰를 높이고 성공적인 통합시대를 열어가겠다"고 말했다.

송 당선인은 오는 25일 의회사무처에 의장 후보 등록을 마친 뒤, 7월 1일 개원하는 전남광주통합특별시의회 첫 본회의에서 초대 의장 선거에 나선다.

한편 초대 전남광주통합특별시의회는 전체 91석 가운데 민주당이 83석을 차지하고 있으며, 진보당 5석, 조국혁신당 2석, 국민의힘 1석으로 구성됐다. 이에 따라 민주당 경선 결과가 사실상 초대 의장 선출로 이어질 것으로 전망된다.
이명남 기자

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