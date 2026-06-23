10대 밀양시의회 출범 준비…당선인들 첫 상견례

소회의실서 의정 설명회… "소통·협력으로 신뢰받는 의회 만들 것"

7월1일 임기 개시·의장단 선출과 상임위 구성 후 본격 의정활동 돌입

2. 20260623 제10대 밀양시의회 의원 당선인 상견례 및 오리엔테이션 (2) 0 밀양시의회는 23일 의회 소회의실에서 열린 '제10대 밀양시의회 의원 당선인 상견례 및 오리엔테이션'에 참석한 당선인들이 기념 촬영을 하고 있다. (왼쪽부터 이현민, 강창오, 정희정, 손문규, 박상현, 박미경 ,이영자, 허 홍, 박진수, 김태석, 하원호, 김성백)/밀양시의회

1. 20260623 제10대 밀양시의회 의원 당선인 상견례 및 오리엔테이션 (1) 0 제10대 밀양시의회 임기 개시를 앞두고 23일 의회 소회의실에서 열린 오리엔테이션에서 당선인들이 의정 운영 전반에 대한 안내를 받으며 상호 소통의 시간을 갖고 있다. /밀양시의회

경남 밀양시의회가 제10대 의회 출범을 앞두고 당선인 상견례와 오리엔테이션을 개최하며 본격적인 의정활동 준비에 들어갔다.밀양시의회는 23일 의회 소회의실에서 제10대 밀양시의회 의원 당선인 상견례 및 오리엔테이션을 열고 향후 의정 운영 방향과 의회 일정을 공유했다고 밝혔다.이날 행사에는 제10대 시의회 의원 당선인들이 참석해 상호 인사를 나누고 지방의원으로서의 역할과 책임을 되새기는 시간을 가졌다.오리엔테이션은 당선인들에 대한 의원 배지 전달식을 시작으로 본회의장 및 의회 주요 시설 견학, 의회 기본 현황 및 향후 의사일정 안내 순으로 진행됐다.특히 의정 공백 없는 원활한 의정활동을 뒷받침하기 위해 △지방의회의원 재산신고 △겸직 및 영리행위 제한 규정 △의원 행동강령 및 청렴 의무 등 법적·제도적 필수 준수 사항에 대한 집중 설명도 함께 이뤄졌다.이날 참석한 당선인들은 "의회 운영 전반과 의원으로서의 의무를 깊이 이해할 수 있는 유익한 시간이었다"며 "앞으로 시민의 작은 목소리에도 귀 기울이고, 소통과 협력을 바탕으로 시민에게 신뢰받는 밀양시의회를 만들어 가겠다"고 포부를 밝혔다.한편, 제10대 밀양시의회는 7월 1일 공식 임기를 시작한다. 출범 직후 전반기 의장단 선출과 상임위원회 구성을 마무리하고 본격적인 의정활동에 돌입할 예정이다.