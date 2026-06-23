10대 밀양시의회 출범 준비…당선인들 첫 상견례

소회의실서 의정 설명회… "소통·협력으로 신뢰받는 의회 만들 것"
7월1일 임기 개시·의장단 선출과 상임위 구성 후 본격 의정활동 돌입
|2. 20260623 제10대 밀양시의회 의원 당선인 상견례 및 오리엔테이션 (2)
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|밀양시의회는 23일 의회 소회의실에서 열린 '제10대 밀양시의회 의원 당선인 상견례 및 오리엔테이션'에 참석한 당선인들이 기념 촬영을 하고 있다. (왼쪽부터 이현민, 강창오, 정희정, 손문규, 박상현, 박미경 ,이영자, 허 홍, 박진수, 김태석, 하원호, 김성백)/밀양시의회
경남 밀양시의회가 제10대 의회 출범을 앞두고 당선인 상견례와 오리엔테이션을 개최하며 본격적인 의정활동 준비에 들어갔다.
밀양시의회는 23일 의회 소회의실에서 제10대 밀양시의회 의원 당선인 상견례 및 오리엔테이션을 열고 향후 의정 운영 방향과 의회 일정을 공유했다고 밝혔다.
이날 행사에는 제10대 시의회 의원 당선인들이 참석해 상호 인사를 나누고 지방의원으로서의 역할과 책임을 되새기는 시간을 가졌다.
|1. 20260623 제10대 밀양시의회 의원 당선인 상견례 및 오리엔테이션 (1)
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|제10대 밀양시의회 임기 개시를 앞두고 23일 의회 소회의실에서 열린 오리엔테이션에서 당선인들이 의정 운영 전반에 대한 안내를 받으며 상호 소통의 시간을 갖고 있다. /밀양시의회
오리엔테이션은 당선인들에 대한 의원 배지 전달식을 시작으로 본회의장 및 의회 주요 시설 견학, 의회 기본 현황 및 향후 의사일정 안내 순으로 진행됐다.
특히 의정 공백 없는 원활한 의정활동을 뒷받침하기 위해 △지방의회의원 재산신고 △겸직 및 영리행위 제한 규정 △의원 행동강령 및 청렴 의무 등 법적·제도적 필수 준수 사항에 대한 집중 설명도 함께 이뤄졌다.
이날 참석한 당선인들은 "의회 운영 전반과 의원으로서의 의무를 깊이 이해할 수 있는 유익한 시간이었다"며 "앞으로 시민의 작은 목소리에도 귀 기울이고, 소통과 협력을 바탕으로 시민에게 신뢰받는 밀양시의회를 만들어 가겠다"고 포부를 밝혔다.
한편, 제10대 밀양시의회는 7월 1일 공식 임기를 시작한다. 출범 직후 전반기 의장단 선출과 상임위원회 구성을 마무리하고 본격적인 의정활동에 돌입할 예정이다.
- 오성환 기자
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