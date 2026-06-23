전남광주통합특별시장 무안 상근 가능…민형배, 청사 배치 첫 입장

기획·인사·예산 등 핵심 기능 무안청사 배치 가능

광주·전남 통합 최대 쟁점 청사 문제…민형배 해법 제시

무안군 0 23일 나주 빛가람복합문화체육센터에서 열린 전남광주대전환기획위원회에 참석한 서부권 당선인들이 단체 기념촬영하고 있다./무안군

전남광주통합특별시 청사 배치를 둘러싼 논의가 이어지는 가운데 민형배 통합특별시장 당선인이 무안청사에 핵심 행정기능을 배치할 수 있다는 입장을 밝혔다.무안군은 23일 나주 빛가람복합문화체육센터에서 열린 전남광주대전환기획위원회 주관 서부권 당선인 업무공유회에서 민형배 당선인과 만나 통합특별시 주청사를 현 전남도청이 위치한 무안청사로 확정해 줄 것을 건의했다고 밝혔다.이날 업무공유회에서는 통합특별시 청사 배치와 운영 방향 등을 놓고 서부권 당선인들과 민 당선인 간 의견 교환이 이뤄졌다.강성휘 목포시장 당선인은 이 자리에서 "주사무소가 남악을 떠나게 되면 지역 공동화 현상이 지금보다 3배 이상 빨라질 수 있다는 우려가 지역사회 전반에 확산되고 있다"며 "이는 단순한 불만을 넘어 공포 수준의 문제로 받아들여지고 있다"고 말했다.이에 대해 민형배 당선인은 "서남권이 원한다면 특별시장이 무안청사에 상근하고, 기획·인사·예산 등 핵심 행정 기능을 무안청사에 배치하는 것도 가능하다"고 밝혔다.또 "서남권 정치권이 협의를 통해 청사 기능 배치 계획을 마련해 제안한다면 이를 존중하고 그대로 따를 의향이 있다"고 말하며 서남권 의견을 적극 수용하겠다는 입장을 내놓았다.전남 서부권에서는 이번 발언이 통합특별시 출범 이후에도 무안청사가 행정 중심 기능을 수행할 수 있음을 확인한 의미 있는 발언으로 평가하고 있다.김산 무안군수 당선인은 "통합특별시의 성공적인 출범과 균형발전을 위해서는 현 전남도청이 위치한 무안청사가 주청사 역할을 맡아야 한다"며 "앞으로도 서남권 지자체와 협력해 주청사 무안 확정을 위해 적극 대응해 나가겠다"고 밝혔다.