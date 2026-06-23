서울신보·농협은행, AI 빅데이터 교류…소상공인 핀셋지원 강화

상권·금융 데이터 융합…맞춤형 모델 발굴

데이터 공동 체계 마련…실무 협의체 운영

KakaoTalk_20260623_181640014 0 (왼쪽부터) 김주식 NH농협은행 부행장과 최항도 서울신용보증재단 이사장이 22일 서울 종로구 NH농협타워에서 소상공인 지원 확대를 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다./서울신용보증재단

서울신용보증재단과 NH농협은행이 공공·민간 데이터를 결합해 소상공인 맞춤형 정책 발굴에 나선다.서울신보는 지난 22일 서울 종로구 NH농협타워에서 농협은행과 'AI 빅데이터 교류 기반 소상공인 지원 확대를 위한 업무협약'을 체결했다고 23일 밝혔다.이번 협약은 소상공인의 경영여건을 보다 정밀하게 파악하고 현장에 필요한 맞춤형 정책을 발굴하기 위해 마련됐다.협약에 따라 서울신보가 축적해 온 보증·상권 데이터에 농협은행의 가맹점·카드매출 등 금융·소비 데이터를 연계하는 방식을 접목할 예정이다.서울신보는 25개 종합지원센터를 운영하며 매월 약 2만 건의 고객 상담을 통해 경영애로, 상권현황 등 현장 데이터를 축적해왔다. 농협은행은 소상공인 금융 데이터와 함께 하나로마트 등 전국 유통망을 기반으로 한 소비 데이터를 보유하고 있다.서울신보 측은 농협은행과의 협력으로 기존에 확보하기 어려웠던 소비 특성 정보까지 활용할 수 있게 됐다고 설명했다. 이에 상권과 업종 중심의 분석을 넘어 실제 소비패턴까지 반영한 정책 수립이 가능해질 것으로 기대된다.특히 서울 외 수도권 거주자의 소비 데이터가 추가되면서 서울과 경기 접경지역 상권에 대한 정교한 분석과 지원방안 마련이 가능해질 것으로 전망된다.양 기관은 이번 협약을 계기로 데이터 공동 활용 체계를 마련하고 실무 협의체를 운영할 예정이다.이를 통해 서울시 소상공인 지원을 위한 공동과제를 발굴하고 소상공인 특화 금융상품 개발 및 맞춤형 정책, 지원 모델 마련 등 협력사업을 확대해 나갈 계획이다.아울러 서울신보는 공공·민간 데이터를 결합해 현장의 변화를 빠르게 파악하고 다양한 지원정책을 만들겠다는 방침이다.박재용 서울신보 경영전략부문 이사는 "이번 협약을 통해 공공 데이터와 민간 데이터를 결합함으로써 소상공인의 경영여건을 더욱 정확히 분석할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 현장에 필요한 맞춤형 정책과 서비스를 제공할 수 있도록 다양한 협력을 확대해 나가겠다"고 말했다.