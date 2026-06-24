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유통 패션·뷰티

에이피알, 에이프릴스킨 ‘히어로 올데이 플럼핑 틴트’ 日 이커머스서 존재감 확대

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정아름 기자

승인 : 2026. 06. 24. 16:42

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큐텐 중심 판매 호조세…전체 판매 중 일본 비중 80% 이상 기록

에이피알의 뷰티 브랜드 에이프릴스킨이 일본 이커머스 시장에서 립 제품 흥행을 이어가며 현지 소비자들의 관심을 끌고 있다. 신제품 ‘히어로 올데이 플럼핑 틴트’가 주요 온라인 플랫폼에서 판매 호조를 보이면서 일본 시장 내 브랜드 입지를 확대하는 모습이다.


에이프릴스킨은 24일 ‘히어로 올데이 플럼핑 틴트’가 일본 대표 이커머스 플랫폼 큐텐 등을 중심으로 꾸준한 판매 성과를 기록하고 있다고 밝혔다.


회사에 따르면 해당 제품은 2025년 11월 출시 이후 올해 5월 말까지 글로벌 판매량 가운데 80% 이상이 일본에서 발생했다. 일본 시장에서 높은 수요가 이어지며 대표 립 제품으로 자리매김하고 있다는 설명이다.


실제 ‘히어로 올데이 플럼핑 틴트’는 지난 4월 큐텐 뷰티 카테고리 전체 랭킹 4위에 올랐으며, 올해 1분기 진행된 큐텐 대형 할인 행사 ‘메가포’에서는 구매 건수 기준 뷰티 카테고리 3위를 기록했다. 에이프릴스킨은 이를 통해 일본 소비자들 사이에서 브랜드 인지도와 제품 선호도가 함께 높아지고 있는 것으로 분석했다.


‘히어로 올데이 플럼핑 틴트’는 에이프릴스킨이 처음 선보인 티슈 오프 타입 립 틴트다. 제품을 바른 뒤 가볍게 닦아내는 방식으로 선명한 발색과 지속력을 구현한 것이 특징이다.


또한 황금빛 제형을 적용해 기존 필 오프 타입 립 제품에서 나타날 수 있는 얼룩짐 현상을 개선했으며, 자연스럽고 균일한 색 표현이 가능하도록 설계됐다. 비타민E, 히알루론산, 호호바씨 오일 등 립 세럼 성분을 함유해 보습과 영양 공급 기능도 강화했다. 저자극 테스트를 완료해 민감한 피부도 사용할 수 있다.


에이피알 관계자는 “히어로 올데이 플럼핑 틴트가 차별화된 사용감과 제품력을 바탕으로 일본 소비자들로부터 좋은 반응을 얻고 있다”며 “앞으로도 일본을 비롯한 글로벌 시장에서 제품 경쟁력을 강화하고 카테고리 확장을 지속해 브랜드 영향력을 넓혀갈 계획”이라고 말했다.

정아름 기자

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