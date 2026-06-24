SK 수험서 신간 기대감↑…에듀윌, 실적 반등 청신호?

1월 '에듀윌 SKCT 통합 기본서' 최신판 발간

3년간 베스트셀러…4월에도 인기 수험서 등극

6월 'SK그룹 단기패스' 출간…작년 부진 탈출 관심

서울 구로구 에듀윌 본사 전경 0 서울 구로구 에듀윌 본사 전경. /에듀윌

에듀윌이 SK그룹 채용 수험서 시장에서 판매 성과를 이어가고 있다. SK하이닉스가 글로벌 AI 반도체 시장에서 주목받으며 SK그룹 채용에 대한 취업준비생들의 관심이 커진 가운데, 관련 수험서 수요도 확대되고 있기 때문이다. 에듀윌은 후속 교재를 추가로 선보이며 지난해 부진했던 출판사업 실적 회복을 노리고 있다.24일 관련 업계에 따르면 에듀윌은 올해 1월 '에듀윌 SKCT 통합 기본서' 최신판을 발간했다. 이 책은 SK그룹 채용 시험인 SK 종합역량검사(SKCT)에 대비하기 위한 취업 수험서다. 지난해까지 3년간 예스24 관련 분야 베스트셀러 1위를 기록했으며, 올해 4월에는 주요 온라인 서점에서 이북(e-book) 종합 베스트셀러 1위에 오르기도 했다.에듀윌은 현재 SK를 비롯해 삼성, LG, 농협은행, 현대차, 포스코 등 6개 기업의 직무적성검사 대비 수험서를 발간하고 있다. 다만 이 가운데 SKCT 통합 기본서만큼 뚜렷한 판매 성과를 낸 교재는 많지 않은 것으로 알려졌다.에듀윌은 지난 23일 'SK그룹 단기패스'도 출간했다. 이 교재는 기존 SKCT 통합 기본서의 내용을 바탕으로 단기간에 주요 과목을 정리할 수 있도록 구성한 것이 특징이다. SKCT 언어이해, 자료해석, 창의수리, 언어추리, 수열추리 등 주요 영역의 핵심 내용을 담았다. 회사 측은 기본서와 함께 활용할 경우 단기 학습 효과를 높일 수 있을 것으로 보고 있다.SK하이닉스가 올해 신입사원 수시채용부터 학력 제한을 전면 폐지하고 직무 역량과 성장 잠재력을 중심으로 인재를 선발하기로 한 점도 관련 수험서 수요에 영향을 미치고 있다. 반도체 업황 회복과 AI 반도체 시장 성장 기대감이 맞물리면서 SK그룹 및 반도체 기업 취업을 준비하는 수험생들의 관심이 높아졌다는 분석이다.에듀윌 관계자는 "반도체 기업 채용에 대한 관심이 커지면서 관련 직무 취업을 준비하는 수험생도 늘고 있다"며 "최신 출제 경향을 반영해 수험생들이 효율적으로 시험을 준비할 수 있도록 교재를 구성했다"고 말했다.이번 신간이 에듀윌의 출판사업 실적 반등으로 이어질지도 관심이다. 에듀윌의 지난해 출판사업 매출액은 289억원으로 전년 309억원보다 20억원 감소했다. 온라인 강의 매출은 77억원, 온라인 평생교육은 5억원, 오프라인 학원교육은 17억원 줄어드는 등 주요 사업 부문 전반이 전년 대비 부진했다.에듀윌 입장에서는 상대적으로 판매 흐름이 견조한 취업 수험서 부문의 성과가 올해 실적 회복의 변수가 될 수 있다. 에듀윌 관계자는 "이번 수험서가 시장에서 긍정적인 반응을 얻을 것으로 기대하고 있다"고 말했다.