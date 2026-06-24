한미글로벌, 美 SMR 시장 진출 위해 현지 법인 설립 추진

워싱턴 D.C.서 美 데이터센터 운영·전력 회사 대상 세미나

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한미글로벌이 미국 소형모듈원자로(SMR) 시장 진출에 본격 나선다. 미국 현지에 SMR 사업 개발사 설립을 추진하는 한편, 잠재 고객과 협력사를 대상으로 사업 전략을 소개하며 시장 공략에 속도를 내는 모습이다.한미글로벌은 지난 22일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.에서 SMR 세미나를 개최했다고 24일 밝혔다. 이번 행사는 국제 에너지·기후정책 기관 GABI(Global America Business Institute)와 공동으로 마련됐다.세미나에는 데이터센터 운영사 엣지코어(EdgeCore), 전력회사 도미니언 에너지(Dominion Energy), 에디슨 전기협회(EEI) 등 잠재 수요처를 비롯해 원전 산업 관계자와 정책 입안자들이 참석했다. 테라파워(TerraPower), ARC 클린 테크놀로지(ARC Clean Technology), 코어파워(Core Power) 등 미국 SMR 개발사와 두산에너빌리티, 포스코인터내셔널, 한국전력기술 등 국내 원전 공급망 기업들도 참여해 협력 방안을 논의했다.한미글로벌은 세미나에서 미국 내 SMR 사업 개발사 설립 계획과 사업관리 역량을 소개했다. 회사는 프로젝트 기획부터 인허가, 설계, 조달, 시공, 전력망 연계까지 전 과정을 관리하는 사업 개발 모델을 구축해 미국 시장에 진출한다는 전략이다.최근 미국에서는 인공지능(AI) 데이터센터 확산으로 안정적인 무탄소 전력 수요가 늘면서 SMR 시장 성장 기대가 커지고 있다. 다만 인허가와 공급망 확보, 사업비 관리, 이해관계자 조정 등 사업 추진 과정이 복잡해 전문적인 사업관리 역량이 중요하다는 평가가 나온다.회사는 신규 법인을 거점으로 국내 원전 설계·기자재·건설 기업들의 미국 시장 진출도 지원할 계획이다. 미국 내 사업 기회 발굴과 프로젝트 수행을 지원하는 한편 국내 공급망과 현지 수요처를 연결하는 역할도 맡는다는 구상이다.최근 원전 분야 협력 확대에도 나서고 있다. 지난 1월 한국전력기술, 영국 터너앤타운젠드와 글로벌 원전 사업 협력을 위한 전략적 제휴를 체결했으며, 5월에는 앳킨스리얼리스와 미국 원전·산업 플랜트 사업 공동 추진을 위한 협약을 맺었다. 지난해 루마니아 체르나보다 원전 1호기 계속운전 사업 PM 용역을 수주한 데 이어 올해는 신한울 3·4호기 건설사업 PM 기술 지원 업무도 수행하고 있다.미국 시장 경험도 강점으로 꼽힌다. 2011년 미국 엔지니어링·PM 기업 오택(OTAK)을 인수한 이후 반도체와 이차전지, 해저케이블 생산시설 등 다양한 현지 프로젝트를 수행해 왔다.한미글로벌 관계자는 "AI 데이터센터 확대와 전력 수요 증가로 미국 SMR 시장의 성장 가능성이 커지고 있다"며 "국내 원전 산업의 기술력과 미국 사업 경험을 바탕으로 현지 사업 개발사 설립을 추진하고 있다"고 말했다.