美·이란, 핵시설 사찰 허용 여부 이견…트럼프 “거부하면 협상 중단”

이란 외무부 "美 폭격 시설 조사 예정 없다"

트럼프 반박 "사찰 동의가 합의 전제 조건"

화면 캡처 2026-05-28 154144 0 도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지시간) 워싱턴D.C 백악관 캐비넷룸에서 열린 내각회의에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 마코 루비오 국무장관, 트럼프 대통령, 피트 헤그세스 국방부 장관, 하워드 러트닉 상무장관./로이터 연합

미국과 이란이 이란 내 핵 시설 사찰 허용 여부를 두고 서로 다른 입장을 보이며 논쟁을 벌이고 있다고 23일(현지시간) AP통신이 보도했다.에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 기자들에게 "국제원자력기구(IAEA) 사찰단이 지난해 미국이 폭격한 핵 시설을 방문해 조사하는 일정은 잡혀있지 않다"며 "사찰 재개 여부는 향후 종전 협상 과정과 결과에 따라 결정될 것"이라고 말했다.이는 전날 미국의 협상 수석대표인 J.D. 밴스 미국 부통령이 "이란이 IAEA 사찰단의 이란 입국을 허용하기로 했다"고 한 발언을 부인한 것이다.이에 대해 도널드 트럼프 미국 대통령은 핵 사찰 동의가 애초 합의의 전제였다며 이란이 사찰을 받아들이지 않았다면 협상 자체가 이어질 수 없었다고 반박하고 나섰다.그는 23일 트루스소셜에 올린 글에서 "이란은 미래에 걸쳐 무한정 최고 수준의 핵사찰에 전면적이고 완전하게 동의했다"고 밝혔다.또 "핵 투명성을 보장할 것"이라며 "이란이 이에 동의하지 않았다면 더 이상의 협상은 없었을 것"이라고 주장했다.트럼프 대통령은 이후 펜실베이니아 레딩 공항에서 기자들을 만나 "IAEA 사찰단이 적당한 시기에 이란 핵 시설 관련 현장에 투입될 것"이라며 사찰 계획이 없다는 이란 측 주장에 대해선 "그들이 틀렸다. 아니라면 나는 지금 당장 회담을 취소할 것"이라고 강조했다.IAEA도 핵 프로그램에 대해서는 이란과 다른 입장을 보이고 있다.이란은 그동안 자국의 핵 프로그램은 전적으로 평화적 목적으로 운영되며 핵무기를 추구한 적은 없다는 입장을 되풀이해 왔으나 IAEA는 이란이 원자폭탄 제조에 사용할 수 있는 고농축 우라늄을 보유하고 있다고 지적해 왔다.현재 60% 수준의 농축 우라늄을 보유한 이란이 추가 농축 시설만 확보할 경우 핵무기 제조 기준으로 여겨지는 90% 농축 단계까지 도달할 수 있다는 전망이 나온다.이란이 보유한 물량은 이론적으로 핵폭탄 10기 안팎을 제조할 수 있는 규모로 평가된다.