야탑동 상습 침수원인 찾았다…가로수 뿌리가 하수관 변형

정연화 성남시의원, 민원현장 점검…분당구청에 대책 마련 촉구

성남 야탑동 보행자도로 침수현장 0 가로수 뿌리로 인해 하수관이 변형돼 침수현상이 발생한 성남시 야탑동 노블레스오피스텔 인근 보행자도로 모습. /성남시의회

경기 성남시 분당구 야탑동 노블레스오피스텔 인근 보행자도로에서 반복적으로 발생하던 침수 문제의 원인이 30년 이상 된 가로수 뿌리로 인한 하수관 변형 때문인 것으로 드러났다.24일 성남시의회에 따르면 정연화 의원은 전날 야탑동 노블레스오피스텔 인근 보행자도로 현장을 찾아 침수 원인을 확인하고, 시민 안전을 위한 근본적인 대책 마련을 촉구했다.이 구간은 비가 올 때마다 오수가 역류해 보행로가 침수됐고, 이로 인한 시민 불편이 계속 제기돼 왔다. 분당구청은 그동안 오피스텔 측 하수처리시설에서 문제가 발생할 가능성을 언급하며, 시설 관리 강화를 요청하는 공문도 보냈다.하지만 정 의원이 현장을 살펴본 결과, 침수의 직접적인 원인은 건물 시설이 아니라 오랜 기간 자란 가로수 뿌리가 하수관을 누르면서 배관이 변형된 데 있었다. 하수관이 제대로 역할을 하지 못해 빗물과 오수가 빠져나가지 못하고 침수가 반복됐다는 게 정 의원의 설명이다.현장에서는 수십 년간 자란 메타세쿼이아 가로수의 뿌리가 지하 배관을 심하게 압박해 배수 기능에 문제가 생겼다는 지적도 나왔다.정 의원은 "행정이 현장을 직접 들여다보지 않으면 정확한 원인을 찾기 어렵다"며 "시민의 안전과 보행권을 확보하려면 전문가의 검토를 거쳐 필요하다면 가로수 정비나 제거까지 적극적으로 검토해야 한다"고 말했다.