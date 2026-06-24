‘GS건설 계열사’ 자이C&A, 비전 선포식 개최…“산업플랜트 톱티어 도약”

이미지 0 김욱수 자이C&A 대표이사가 지난 23일 서울 코트야드 메리어트 서울 보타닉파크 호텔에서 열린 비전선포식 'Now & Beyond'에서 새로운 비전과 미래 성장 방향을 발표하고 있다./자이C&A

GS건설 계열의 산업플랜트 전문 건설사 자이C&A가 데이터센터 사업 경쟁력을 전면에 내세우며 산업시설 전문기업으로의 도약 의지를 밝혔다.자이C&A는 지난 23일 서울 강서구 코트야드 메리어트 서울 보타닉파크 호텔에서 주요 고객사와 파트너사, 금융기관 관계자 등을 초청해 비전선포식 'Now & Beyond'를 개최했다고 24일 밝혔다.이번 행사는 데이터센터를 비롯한 첨단 산업시설 분야에서 축적한 사업 수행 역량과 차별화된 경쟁력을 시장에 소개하고, 미래 성장 전략을 공유하기 위해 마련됐다. 행사에는 주요 고객사와 산업 관계자, 금융기관 관계자 등 100여명이 참석했다.이날 자이C&A는 새로운 비전으로 '국내 톱티어 산업플랜트 공급자'를 선포했다. 산업시설 분야에서 축적한 설계·조달·시공(EPC) 역량을 기반으로 고객 맞춤형 솔루션을 제공하는 산업공간 전문기업으로 성장하겠다는 목표다.구체적으로 데이터센터를 비롯해 반도체·배터리 생산시설, 클린룸, 산업플랜트 등 다양한 산업시설 분야에서 사업을 수행하고 있는 만큼, 이번 비전 선포를 계기로 산업공간 전문기업으로서 브랜드 경쟁력을 강화한다는 계획이다.사명인 'C&A'의 의미도 재정립했다. 기존 'Construction & Architecture'에 'Advanced Engineering'의 개념을 더해 미래 지향적 기업 정체성을 강화했다.Advanced Engineering은 실행력을 의미하는 'Accelerate', 고객 및 파트너와의 동반성장을 뜻하는 'Alliance', 미래를 선도하는 리더십을 의미하는 'Ahead'의 가치를 담고 있다.이와 함께 회사는 이날 데이터센터 사업 역량도 집중적으로 소개했다. 최근 AI 확산과 디지털 전환 가속화로 데이터센터 수요가 증가하는 가운데 산업시설 분야에서 축적한 기술력과 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 데이터센터 구축 전 과정에 대한 전문 역량을 확보하고 있다고 설명했다.데이터센터는 전력·기계설비·냉각시스템·운영 안정성 등 다양한 기술 요소가 복합적으로 요구되는 고난도 시설이다. 자이C&A는 EPC 전 과정에 걸친 통합 수행 역량과 산업시설 경험을 기반으로 고객 요구에 최적화된 솔루션을 제공하고 있다고 밝혔다.김욱수 자이C&A 대표이사는 "이번 비전선포식은 자이C&A가 앞으로 나아갈 방향과 고객에게 제공할 가치를 공유하는 자리"라며 "산업시설 분야에서 축적한 경험과 기술력을 바탕으로 데이터센터를 비롯한 첨단 산업공간 분야에서 고객에게 최적의 솔루션을 제공하는 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.