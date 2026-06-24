고속도로 사망자 52% 급증…경찰, 2차사고·터널구간 특별대책 추진

1~5월 사망자 63명→96명…2차사고 400%·터널 사고 250% 증가

정체구간 순찰 강화·지정차로 단속·취약구간 단속장비 보강 검토

2026060901000598300029821 0 경기 구리·남양주 톨게이트에서 자동차세 및 과태료, 고속도로 통행료 등 상습 체납차량에 대한 서울시와 자치구, 경찰청 및 한국도로공사 관계자들이 합동 단속을 하고 있다. /정재훈 기자

올해 들어 고속도로 교통사고 사망자가 전년보다 50% 이상 늘어난 것으로 나타났다. 특히 2차 사고와 터널·지하차도 사고 사망자가 크게 증가하면서 경찰이 관계기관과 합동으로 특별 예방대책에 나선다.24일 경찰청에 따르면 올해 1월부터 5월까지 고속도로 교통사고 사망자는 96명으로, 지난해 같은 기간 63명보다 52.4% 증가했다. 이는 2012년 1~5월 고속도로 사망자가 전년 대비 58.9% 증가한 이후 가장 높은 증가율이다.사고 유형별로는 2차 사고 사망자가 지난해 3명에서 올해 15명으로 400% 급증했다. 정체·서행 중 발생한 사고 사망자도 12명으로 전체의 12.5%를 차지했다. 경찰은 ACC 등 주행 보조 기능에 대한 의존으로 운전자의 전방주시가 소홀해지는 점이 사고 증가에 영향을 미쳤을 가능성이 있다고 보고 있다.차량 고장 등으로 운전자나 탑승자가 고속도로 위에 서 있다가 사고를 당해 숨진 경우도 15명으로 전체 사망자의 15.6%에 달했다. 시간대별로는 심야·새벽 시간대인 0~2시, 4~6시와 주간 10~14시에 전체 사망자의 48.9%인 47명이 집중됐다. 특히 낮 12~14시에는 대형차량에 의한 사망자가 11명 발생해 화물차 졸음운전 관리 필요성이 제기됐다.사고 장소별로는 직선 구간에서 전체 사망자의 95.8%인 92명이 발생했다. 앞지르기 차로에서 발생한 사망자는 22명으로 전체의 22.9%였지만, 치사율은 11.7%로 주행차로 5%보다 2.3배 높았다. 터널과 지하차도 사고 사망자는 지난해 4명에서 올해 14명으로 250% 증가했다.단속 장비가 설치되지 않은 구간에서 발생한 사망자는 67명으로 전체의 69.8%를 차지했다. 경찰은 사고 위험이 큰 직선 구간에 신규 단속 장비를 설치하는 방안을 검토하고, 이동식 단속 장비 위치도 사고 취약 지점 중심으로 조정할 계획이다.경찰청은 상습 정체 구간과 사고 다발 시간대에 인력을 집중 배치해 알람 순찰과 안전관리를 강화한다. 또 상습 정체 구간 정보가 내비게이션에 표출될 수 있도록 관련 업체와 협의하고 있다.아울러 고속도로 위에 사람이 머무르지 않도록 운전자 안전 요령을 홍보하고, 앞지르기 차로 사고 예방을 위해 지정차로 위반 단속도 강화한다. 터널·지하차도 구간에 대해서는 관계기관과 합동 점검을 실시해 취약 구간의 안전 시설물을 보강할 방침이다.경찰청 관계자는 "자동차 성능은 발전하고 있지만 운전자 부주의로 고속도로 사망사고가 증가하는 역설적인 상황이 나타나고 있다"며 "고속도로에서는 항상 전방을 주시하는 안전문화가 정착돼야 한다"고 당부했다.