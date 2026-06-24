닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 전북

정읍시의회, 제9대 의회 마침표…4년간 안건 676건 처리

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260624010008536

글자크기

닫기

정읍 신동준 기자

승인 : 2026. 06. 24. 14:49

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

제313회 임시회 제2차 본회의서 직장 내 괴롭힘 방지 조례 등 10건 의결
정읍시의회
박일 정읍시의회 의장이 24일 제9대 의정활동을 마무리하는 폐회사를 하고 있다. /정읍시의회
전북 정읍시의회가 24일 제313회 임시회 제2차 본회의를 끝으로 제9대 의회 의정활동을 마무리했다.

이날 본회의에서는 의회운영위원회 소관 '정읍시의회 직장 내 괴롭힘 예방 및 금지에 관한 조례 일부개정조례안'을 비롯해 경제산업위원회 소관 '정읍시 빈집 정비 및 활용에 관한 조례 일부개정조례안' 등 9건의 안건을 가결했다.

또 송전선로 및 화력발전소 대책 특별위원회 소관으로 '활동결과보고서 채택의 건을 가결했다.

제9대 정읍시의회는 2022년 7월부터 4년동안 조례 제·개정 406건, 예산결산 등 승인 102건, 건의 및 결의안 45건, 동의안 및 기타 123건 등 676건의 안건을 심의 의결하는 등 의회 본연의 업무인 입법 활동을 충실히 이행했다.

특히 시민들의 삶의 질 향상과 지역 발전을 위한 주요 현안을 면밀히 검토하고 실효성 있는 정책 대안을 제시하는 한편, 시정 전반에 대한 견제와 감시 역할을 충실히 수행하며 현장의 다양한 의견을 정책에 반영하는 등 시민 중심의 책임 있는 의정활동을 펼쳐왔다.

박일 의장은 폐회사를 통해 "제9대 정읍시의회가 활발히 의정활동을 펼칠 수 있도록 아낌없는 신뢰와 격려를 보내주신 시민 여러분께 감사하다"며 "앞으로도 시민과 함께하는 선진 의회로 발전해 나갈 수 있도록 변함없는 관심와 응원을 부탁드린다"고 말했다.
신동준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기