신세계 강남점, 하반기까지 아임도넛·치폴레 등 6곳 신규 입점

해외 식음료 브랜드 강화…마리메꼬도 정식 매장 오픈

신세계 0 신세계백화점 강남점 외관/네이버 거리뷰

신세계백화점이 강남점에 해외 인기 식음료·라이프스타일 브랜드를 잇따라 유치하며 글로벌 외식 브랜드 라인업 강화에 나선다.24일 유통업계에 따르면 서울 서초구 신세계백화점 강남점 지하 1층 스위트파크에는 올해 하반기까지 총 6개 신규 브랜드가 순차적으로 들어설 예정이다.가장 먼저 문을 여는 브랜드는 일본 생도넛 전문점 아임도넛이다. 아임도넛은 이달 말 문을 열 예정이다. 신세계백화점 강남점 매장은 국내 3호점으로 앞서 성수점과 홍대점이 문을 열며 소비자들의 관심을 모았다.7월에는 일본 산리오 캐릭터를 활용한 폼폼푸린 카페가 입점한다. 폼폼푸린을 주제로 한 다양한 메뉴와 굿즈를 선보일 예정이다.같은 달 미국 프리미엄 아이스크림 브랜드 벤루엔도 첫선을 보인다.중국 밀크티 브랜드 차지는 올해 하반기 중 입점할 예정이다. 차지는 현재 국내에서 강남역, 용산 아이파크몰, 서울시청 등에서 6개 매장을 운영하면서 국내 밀크티 시장에서 빠르게 존재감을 키우고 있다.미국의 멕시칸 음식 브랜드인 치폴레 멕시칸 그릴(치폴레)도 입점을 준비하고 있는 것으로 알려졌다. 치폴레는 현재 운영하고 있는 햄버거 브랜드인 파이브가이즈와 맞닿은 곳에 들어설 예정이다. 치폴레는 강남역에서도 파이브가이즈 바로 옆 건물에서 입점 준비를 하고 있다.핀란드 라이프스타일 브랜드 마리메꼬도 7월 신규 입점한다. 마리메꼬는 지난 2019년과 2024년 신세계백화점 강남점에서 팝업스토어를 운영한 적이 있으며 이번에는 정식 매장 형태로 소비자들과 만날 예정이다.