국토부 1차관 “수도권 공공주택 1.1만호 상반기 착공 완료…연내 6.2만호 목표 추진”

이미지 0 김이탁 국토부 1차관(가운데)이 24일 서울 용산 국토부-LH 합동 주택공급 TF 회의실에서 진행된 회의에서 발언을 하고 있다./국토부

정부가 올해 수도권 공공주택 6만2000가구 착공 목표를 계획대로 추진하고, 내년에는 7만가구 이상 착공에 나선다.국토교통부는 김이탁 제1차관이 24일 서울 용산 국토부-LH 합동 주택공급 태스크포스(TF) 회의실에서 한국토지주택공사(LH), 서울주택도시공사(SH), 경기주택도시공사(GH), 인천도시공사(iH)와 함께 '2026년 공공주택 공급점검 TF 2차 회의'를 열고 수도권 공공주택 공급 상황을 점검했다고 밝혔다.이날 회의에서는 상반기 수도권 공공주택 착공 실적과 연말 목표 달성 가능성을 집중 점검했다. 국토부는 상반기 착공 목표였던 1만1000가구를 차질 없이 착공했으며, 연말까지 6만2000가구 착공 목표도 정상 추진될 것으로 전망했다.국토부에 따르면 수도권 공공주택 착공 물량은 최근 증가세를 보이고 있다. 연도별 착공 물량은 2020년 6만5000가구에서 2021년 4만1000가구, 2022년 2만가구, 2023년 1만6000가구로 감소했으나 2024년 2만7000가구, 2025년 4만5000가구로 늘었고 올해는 6만2000가구 착공을 목표로 하고 있다.국토부는 행정절차를 병행 추진하는 등 사업 속도를 높여 연말 착공 목표 달성에 차질이 없도록 매월 점검 체계를 운영할 계획이다.이와 함께 내년도 공급 준비 상황도 점검했다. 정부는 내년 7만가구 이상 착공을 목표로 보상과 부지조성 단계부터 물량을 관리하고, 사업 단계별 병목 요인을 사전에 해소해 공급 지연 가능성을 최소화할 방침이다.김이탁 차관은 "국민이 체감할 수 있는 공급 성과를 조속히 창출할 수 있도록 공급 속도를 더욱 높여야 한다"며 "사업 단계별 지연 요인을 조기에 발굴·해소하고 관계기관 간 긴밀한 협업을 통해 올해 6만2000가구, 내년 7만가구 이상 착공 계획이 차질 없이 이행되도록 철저히 관리하겠다"고 말했다.