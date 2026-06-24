[취재후일담] 증권사 인기검색어 ‘돈 안 갚으면’이 보여주는 현주소

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박이삭님 크랍 1

이달 초 한 증권사 앱 검색어 순위에는 '돈 안 갚으면'이라는 키워드가 상위권(6위)에 올랐습니다. 당일 검색어 1위는 '신용담보비율', 5위는 '반대매매 거부'가 차지했습니다. 증권사 앱 검색창에는 종목명이나 정제된 금융 용어를 입력하는 것이 일반적인데요. 날 것 그대로의 구어체 표현은 주가 하락으로 미수금이나 신용융자 상환 압박을 받게 된 투자자들이 얼마나 당황했는지 보여줍니다.순위에 오른 키워드들은 자금 압박을 받는 투자자의 대처 흐름과 일치해 보입니다. 시장이 흔들리기 시작하는 초기 단계에는 먼저 1위 '신용담보비율'을 떠올립니다. 내 계좌의 담보유지비율이 안전한지 확인하기 위해 급하게 상태를 체크하는 것입니다.그럼에도 한계에 부딪힌 투자자들이 도달하는 곳이 바로 5위 '반대매매 거부'입니다. 보유 주식이 강제로 매도되는 비극은 피하고 싶기에, 증권사에 거부할 수 있는 방법이 있는지 찾아본 흔적입니다. 하지만 증권사 약관상 개인이 반대매매를 임의로 거부할 방법은 없습니다. 제도의 냉정함을 확인한 투자자들은 6위 '돈 안 갚으면'이라는 질문을 던지며 최악의 결과를 확인하는 셈입니다.24일 금융투자협회에 따르면 전날 기준 신용융자 잔고는 38조936억원으로 연일 최고치를 경신 중입니다. 마침 이날 금융감독원과 금투협은 주요 증권사 리스크담당 임원(CRO)들을 소집해 간담회를 열고, 신용융자 및 미수거래 증가에 따른 투자자 보호 강화를 주문했습니다. 규정에 근거한 기계적인 리스크 관리에만 그치지 말고, 투자자가 위험을 직관적으로 인지할 수 있도록 실효성 있는 안내 체계를 갖추라는 취지입니다.이에 발맞춰 시스템 보완책이 도입되는 추세입니다. 일례로 신한투자증권의 경우 이날 신용·레버리지 투자 리스크 관리 체계를 고도화했다고 밝혔는데요. 초보 투자자나 고령층을 위해 서비스 신청 단계부터 위험 안내를 대폭 강화하고, 비대면 고객을 전담하는 '신용대출상담센터'를 통해 재무 상황에 맞는 사후 관리를 지원하겠다는 것입니다. 또한 AI 기반 모니터링 시스템을 통해 종목과 포트폴리오의 위험 요인을 일간 단위로 정밀 분석합니다. 위험 징후가 포착되면 고객에게 맞춤형 알림을 보내 시장 변동에 신속히 대응하도록 돕습니다.그동안 시장의 신용융자와 반대매매는 거시적 숫자로만 다뤄져 왔습니다. 하지만 당국의 적극적인 관리 주문과 업계의 보완이 맞물리면서, 이제는 위험을 미연에 방지하는 체계로 진화하고 있습니다. 빚투는 투자자 본인의 책임입니다. 다만 급변하는 시장에서 개인이 고립되지 않도록 안전망을 다듬는 노력들은 투자자들을 보호하는 버팀목이 될 것입니다.