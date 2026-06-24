닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

사회 사회일반

경찰, ‘집사 게이트’ IMS모빌리티 투자사기 혐의 송치…배임은 불송치

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260624010008638

글자크기

닫기

설소영 기자

승인 : 2026. 06. 24. 16:32

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

PYH2025081221240001300_P4
김건희 여사 일가의 '집사'로 지목된 김예성씨가 12일 귀국 직후 인천국제공항에서 체포돼 서울 종로구 김건희특검 사무실로 들어서며 고개 숙여 인사하고 있다. /연합뉴스
김건희 여사의 '집사'로 알려진 김예성 전 IMS모빌리티 부사장이 연루돼 이른바 '집사 게이트'로 불린 IMS모빌리티 투자 의혹과 관련해 경찰이 회사 대표 등 3명을 검찰에 넘겼다. 다만 투자사 임직원들과 공모해 회사에 손해를 끼쳤다는 업무상 배임 혐의에 대해서는 증거가 부족하다고 보고 불송치 결정했다.

경찰청 3대 특검 인계사건 특별수사본부는 24일 IMS모빌리티 대표 조영탁씨와 김예성 전 부사장, 투자금 유치를 맡은 사모투자회사 오아시스에쿼티파트너스 대표 민경민씨 등 3명을 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 서울중앙지검에 불구속 송치했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 조씨 등은 2023년 6월 HS효성, 카카오모빌리티 등 12개 회사 투자 담당자들에게 "IMS모빌리티는 곧 코스닥에 상장할 회사"라는 취지로 설명하며 투자를 유치한 뒤, 총 185억원 상당의 투자금을 편취한 혐의를 받는다.

특수본은 당시 IMS모빌리티의 재무 상태와 사업 상황 등을 고려할 때 회사가 투자 조건을 정상적으로 이행할 능력이 부족했음에도 투자금을 받은 것으로 판단했다. 이에 따라 투자사들을 속여 자금을 교부받은 사기 혐의가 인정된다고 보고 사건을 검찰에 송치했다.

다만 김건희 특검에서 경찰로 인계한 업무상 배임 혐의에 대해서는 불송치 결정이 내려졌다. 특검은 조씨 등 IMS모빌리티 관계자와 투자사 임직원 등 17명이 공모해 투자사에 손해를 가했다며 특경법상 업무상 배임 혐의로 사건을 경찰에 넘겼다.

그러나 경찰은 수사 결과 투자사 임직원들이 피의자들과 공모해 회사에 손해를 끼쳤다고 볼 만한 증거가 부족하다고 판단했다. 이에 따라 조씨 등 17명 전원에 대해 배임 혐의는 인정하기 어렵다고 보고 불송치했다.

또 이번 수사에서 김건희 여사와 사건의 직접적인 연관성은 확인되지 않은 것으로 전해졌다. 김 전 부사장은 김 여사 측근으로 알려지며 사건 초기부터 주목을 받았고, 현재 별도 업무상 횡령 혐의로는 재판을 받고 있다.
설소영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

이심(eSIM) ‘폰지 사기’ 피해금 수천억원에 달해…전국 2~3만명 ‘날벼락’

리플, 인프라 확장 호재에도 엑스알피(XRP)는 ‘하락세’…왜?

野 최은석 “김민석, 中 일정 중 ‘태극기 배지 거꾸로’ 착용… 국가적 망신”

“영주권 흔들리면 생활기반 흔들린다”…민단이 日정부에 던진 경고

‘나는 솔로’ 22기 순자, 자녀 학폭 언급 “어른들 감정싸움 안 됐으면”

加 잠수함 승부처는 ‘경제효과’…‘한국 패키지’ 강점 앞세운다

정청래, 당대표직 전격 사퇴...“李정부 성공 위해 운명 다할 것”

지금 뜨는 뉴스

정주영 25주기 추모 음악회, CNN 타고 전세계 울린다

메타, 자체 브랜드 AI 안경 출시…299달러 저가형

물폭탄 맞고 귀신 만나고…테마파크서 즐기는 ‘시원한 여름’

아반떼, 36년 스테디셀러의 진화…6년 만에 ‘풀체인지’ 귀환

“세제 혜택 끝”…7월부터 신차 가격 최대 143만원 인상