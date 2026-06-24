부동산원, 청약 대국민 편의성 제고로 ‘인공지능정부 발전 유공’ 국무총리 표창

한국부동산원 0 한국부동산원 임직원들이 24일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 '제9회 전자정부의 날' 기념식에서 '인공지능정부 발전 유공' 국무총리 표창을 받은 후 기념촬영을 하고 있다./부동산원

한국부동산원이 인공지능(AI) 기반 행정서비스 혁신 성과를 인정받아 국무총리 표창을 받았다.부동산원은 24일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 '제9회 전자정부의 날' 기념식에서 '2026년 인공지능정부 발전 유공' 부문 국무총리 표창을 수상했다고 밝혔다.이번 수상은 부동산 가격 공시와 통계 작성 기관을 넘어 디지털 기술을 활용한 부동산 데이터 전문기관으로 역할을 확대해 온 점을 높게 평가받은 결과로 풀이된다.부동산원은 2023년부터 주택청약 플랫폼 '청약홈'에 공공 마이데이터 기반 서비스인 '청약도움e'를 도입해 청약 절차 간소화에 나서고 있다. 이를 통해 각종 증빙서류 제출 부담을 줄이고 기관 간 데이터 연계를 강화해 청약 자격 검증의 정확성을 높였다는 평가를 받고 있다.특히 서류 제출 과정이 간편해지면서 이용자 편의성이 향상됐고, 부적격 당첨자 발생 감소와 사회적 비용 절감 효과도 거둔 것으로 나타났다. 아울러 기관별로 분산돼 있던 정보를 연계해 국민이 체감할 수 있는 디지털 행정서비스 구현에도 기여했다.이재명 부동산원 시장관리본부장은 "이번 수상은 공정하고 투명한 주택청약 환경 조성과 국민 편익 증진을 위해 임직원들이 함께 노력한 결과"라며 "앞으로도 AI와 데이터 기술을 적극 활용해 보다 편리하고 신뢰도 높은 부동산 서비스를 제공하겠다"고 말했다.