닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

건설·부동산 업계소식

부동산원, 청약 대국민 편의성 제고로 ‘인공지능정부 발전 유공’ 국무총리 표창

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260624010008670

글자크기

닫기

전원준 기자

승인 : 2026. 06. 24. 17:13

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

한국부동산원
한국부동산원 임직원들이 24일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 '제9회 전자정부의 날' 기념식에서 '인공지능정부 발전 유공' 국무총리 표창을 받은 후 기념촬영을 하고 있다./부동산원
한국부동산원이 인공지능(AI) 기반 행정서비스 혁신 성과를 인정받아 국무총리 표창을 받았다.

부동산원은 24일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 '제9회 전자정부의 날' 기념식에서 '2026년 인공지능정부 발전 유공' 부문 국무총리 표창을 수상했다고 밝혔다.

이번 수상은 부동산 가격 공시와 통계 작성 기관을 넘어 디지털 기술을 활용한 부동산 데이터 전문기관으로 역할을 확대해 온 점을 높게 평가받은 결과로 풀이된다.

부동산원은 2023년부터 주택청약 플랫폼 '청약홈'에 공공 마이데이터 기반 서비스인 '청약도움e'를 도입해 청약 절차 간소화에 나서고 있다. 이를 통해 각종 증빙서류 제출 부담을 줄이고 기관 간 데이터 연계를 강화해 청약 자격 검증의 정확성을 높였다는 평가를 받고 있다.

특히 서류 제출 과정이 간편해지면서 이용자 편의성이 향상됐고, 부적격 당첨자 발생 감소와 사회적 비용 절감 효과도 거둔 것으로 나타났다. 아울러 기관별로 분산돼 있던 정보를 연계해 국민이 체감할 수 있는 디지털 행정서비스 구현에도 기여했다.

이재명 부동산원 시장관리본부장은 "이번 수상은 공정하고 투명한 주택청약 환경 조성과 국민 편익 증진을 위해 임직원들이 함께 노력한 결과"라며 "앞으로도 AI와 데이터 기술을 적극 활용해 보다 편리하고 신뢰도 높은 부동산 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
전원준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

이심(eSIM) ‘폰지 사기’ 피해금 수천억원에 달해…전국 2~3만명 ‘날벼락’

리플, 인프라 확장 호재에도 엑스알피(XRP)는 ‘하락세’…왜?

野 최은석 “김민석, 中 일정 중 ‘태극기 배지 거꾸로’ 착용… 국가적 망신”

“영주권 흔들리면 생활기반 흔들린다”…민단이 日정부에 던진 경고

‘나는 솔로’ 22기 순자, 자녀 학폭 언급 “어른들 감정싸움 안 됐으면”

加 잠수함 승부처는 ‘경제효과’…‘한국 패키지’ 강점 앞세운다

정청래, 당대표직 전격 사퇴...“李정부 성공 위해 운명 다할 것”

지금 뜨는 뉴스

정주영 25주기 추모 음악회, CNN 타고 전세계 울린다

메타, 자체 브랜드 AI 안경 출시…299달러 저가형

물폭탄 맞고 귀신 만나고…테마파크서 즐기는 ‘시원한 여름’

아반떼, 36년 스테디셀러의 진화…6년 만에 ‘풀체인지’ 귀환

“세제 혜택 끝”…7월부터 신차 가격 최대 143만원 인상