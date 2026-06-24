‘李대통령 명예훼손 혐의’ 모스 탄 “경찰 조사 의향 있다”

탄 교수 측 “출석 20분 전 차량 진입 불가 통보”…경찰과 입장 엇갈려

이재명 대통령 명예훼손 혐의 수사 재개 후 출석 요구…출국정지는 30일까지

PYH2026062421830001300_P4 0 모스 탄(한국명 단현명) 미국 리버티대 교수가 24일 개표소 봉쇄 시위가 열리고 있는 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장을 찾았다./연합뉴스

이재명 대통령 명예훼손 혐의로 경찰 수사를 받는 모스 탄(한국명 단현명) 미국 리버티대 교수가 경찰 조사에 불출석한 뒤 기자회견을 열고 경찰의 비공개 출석 약속 파기를 주장했다. 탄 교수는 올림픽공원 일대에서 이어지고 있는 '잠실 개표소 봉쇄 시위' 현장을 찾아 대통령 사임과 국회 해체 필요성까지 언급했다.24일 서울경찰청 사이버수사대는 이날 오전 10시부터 탄 교수를 피의자 신분으로 불러 조사할 예정이었다. 그러나 탄 교수는 출석 시간이 지나도록 모습을 드러내지 않았다. 탄 교수는 '사진 한 장이라도 찍힐 가능성이 있으면 출석하지 않겠다'는 취지의 입장을 전달한 것으로 알려졌다.탄 교수 측은 이날 출석기일 변경을 신청하며 경찰이 개인정보 보호 조치를 약속하고도 출석 직전 이를 번복했다고 주장했다. 탄 교수 측은 "개인정보 보호 조치를 귀청에서 위반했다"며 "보호조치 전제하에 기일을 협의해 재출석하겠다"는 입장을 밝혔다.탄 교수의 법률대리인인 김지미 변호사는 이날 오후 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 열린 기자회견에서 "탄 교수의 안전 보장과 개인정보 보호, 명예훼손 방지 등을 요청했고 경찰과 합의가 이뤄졌다"며 "당초 탄 교수가 탄 차량이 서울경찰청 구내로 들어가 외부 노출 없이 출석하기로 돼 있었다"고 주장했다. 이어 "출석 20분 전 차량 진입이 안 되고 정문에서 내려야 한다는 연락을 받았다"며 "약속을 지키지 않는 수사기관과는 일할 수 없다고 판단해 출석하지 않았다"고 말했다.탄 교수도 "경찰 조사를 받을 의향이 있다"면서도 "오늘 경찰 출석 과정에서 원래는 비공개로 출석할 수 있도록 편의를 제공하기로 했는데 직전에 이를 지키지 못하겠다고 했다"고 주장했다.탄 교수는 이날 회견에서 수사 관련 입장뿐 아니라 정치적 주장도 이어갔다. 그는 "대통령이 부정선거에 대한 최종 책임을 져야 한다"며 "스스로 사임하지 않는다면 탄핵당해 내려오게 해야 한다"고 말했다. 또 "국회에 있는 국회의원들은 대부분 여러분이 선택한 사람들이 아니다"라며 국회 해체 필요성도 주장했다.탄 교수는 가족이 있는 미국으로 돌아가고 싶다는 뜻을 밝히면서도 "한동안은 한국에서 할 수 있는 일을 하려고 한다"며 "하나님이 허락하는 한 한국에 남아 있을 것"이라고 말했다.탄 교수는 지난해 6월 미국 워싱턴DC에서 열린 기자회견에서 이 대통령이 청소년 시절 강력범죄에 연루돼 소년원에 수감됐다는 취지의 허위사실을 발언한 혐의로 시민단체로부터 고발됐다. 경찰은 해당 발언이 미국에서 이뤄졌다는 이유 등을 들어 사건을 불송치했으나, 서울중앙지검이 지난달 12일 재수사를 요청하면서 수사가 재개됐다.경찰은 부정선거 검증 등을 이유로 지난달 28일 입국한 탄 교수에게 출석을 요구했지만, 탄 교수 측은 수사관 기피신청서와 불출석 사유서를 제출하며 조사에 응하지 않았다. 경찰은 이달 초 탄 교수에 대한 출국정지를 법무부에 요청했다. 이에 탄 교수는 출국정지 처분 취소 소송과 집행정지를 신청했지만 법원은 집행정지를 기각했고, 탄 교수는 이에 불복해 즉시항고장을 제출한 상태다. 출국정지 기간은 오는 30일까지다.이날 탄 교수 출석을 앞두고 서울경찰청 인근에서는 진보 성향 정당·시민단체 등이 구성한 '모스 탄 체포단'이 기자회견을 열고 탄 교수에 대한 긴급체포를 촉구했다.한편 탄 교수가 기자회견을 연 올림픽공원 일대에서는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 계기로 시작된 시위가 20일째 이어졌다. 이날 저녁 현장에는 기존 시위 참가자들과 보수 성향 유튜버 등이 모여 "부정선거 재선거", "당일투표 수개표" 등의 구호를 외쳤다.시위 규모는 초반보다 줄었지만, 강성 보수 단체와 관련 인사들의 참여가 이어지며 현장 분위기는 계속되고 있다. 이날 현장에는 한국사 강사 전한길씨와 황교안 자유와혁신 대표 등 부정선거를 주장해 온 인사들도 모습을 드러냈다.오후 9시 기준 서울시 실시간 도시데이터 집계상 올림픽공원 일대에는 1만4000∼1만6000명이 모인 것으로 나타났다. 연령별로는 60대가 25.4%로 가장 많았다.