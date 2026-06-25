호반건설, 국가유공자 주거여건 개선 공로로 보훈부장관 표창 받아

호반그룹, 15년째 지원사업 참여…사회공헌 지속 확대

1. 호반건설, '2026 국가유공자 주거여건개선사업' 국가보훈부 장관 표창 수상 0 변부섭 호반건설 건설안전부문 대표이사(오른쪽)가 지난 24일 서울 여의도 FKI타워에서 열린 '2026 국가유공자 주거여건개선사업 기념행사'에 참석해 권오을 국가보훈부 장관으로부터 국가보훈부 장관 표창을 수상한 후 기념촬영을 하고 있다./호반건설

호반건설이 국가유공자와 보훈가족의 주거복지 향상에 기여한 공로를 인정받아 국가보훈부 장관 표창을 받았다.호반건설은 지난 24일 서울 여의도 FKI타워에서 열린 '2026 국가유공자 주거여건개선사업 기념행사'에서 국가보훈부 장관 표창을 수상했다고 25일 밝혔다.국가유공자 주거여건개선사업은 대한주택건설협회가 국가보훈부, 국토교통부와 함께 추진하는 사회공헌 프로그램이다. 주거환경이 열악한 국가유공자와 보훈가구를 대상으로 노후 주택 개보수를 지원해 보다 안전하고 쾌적한 생활환경을 제공하는 데 목적이 있다.호반건설은 해당 사업에 장기간 참여하며 국가유공자와 보훈가족의 주거 안정과 삶의 질 개선에 기여한 점을 인정받았다. 국가보훈부 장관 표창은 사업 참여 기간과 지원 실적, 사회적 공헌도 등을 종합적으로 평가해 수여된다.특히 호반건설은 2016년부터 10년 간 사업에 동참하며 꾸준한 지원을 이어왔다. 현재까지 총 12가구를 대상으로 노후 주택 보수 공사를 지원하는 등 주거복지 증진에 노력했다.호반그룹 역시 계열사인 호반프라퍼티를 통해 2011년부터 관련 사업에 참여하고 있다. 국가를 위해 헌신한 유공자들의 주거환경 개선과 주거 안정 지원을 지속적으로 추진해 왔다는 설명이다.올해는 서울 도봉구에 거주하는 전상군경 국가유공자를 대상으로 주택 개보수를 지원했다. 약 50년 된 노후 주택에 거주하며 생활 불편을 겪고 있던 대상자를 위해 현장 점검을 진행한 뒤 도배와 장판 교체, 문턱 제거 등 주거환경 개선 공사를 진행했다.호반건설 관계자는 "국가유공자와 보훈가족의 생활 여건 개선에 보탬이 될 수 있어 의미 있게 생각한다"며 "앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 보훈문화 확산과 주거복지 향상에 힘을 보태겠다"고 말했다.