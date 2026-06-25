월드컵 예선 탈락 위기 한국, 32강 진출가능성 88%

남아공 0 대한민국과 남아프리카 공화국의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전 열린 25일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 붉은악마와 시민들이 한국팀이 후반 실점하자 안타까워하고 있다./ 사진 = 박성일 기자

대한민국 축구대표팀이 남아프리카공화국에 덜미를 잡히며 32강 자력 진출에 실패했다. 하지만 경우의 수에 따른 본선행 가능성은 여전히 높은 것으로 나타났다.한국은 25일 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종전에서 남아프리카공화국에 0-1로 패했다. 이로써 조별리그를 1승 2패(승점 3)로 마감했으며 골득실은 -1을 기록했다.축구 통계 전문업체 옵타(Opta)에 따르면 한국의 32강 진출 확률을 87.6%로 집계했다. 이미 32강 진출을 확정한 20개국을 제외한 국가들 가운데 8번째로 높은 수치다. 다만 아직 조별리그 일정이 모두 끝나지 않은 만큼 남은 경기 결과에 따라 한국의 32강 진출 확률은 변동될 수 있다.이번 대회는 참가국이 48개국으로 확대되면서 각 조 1·2위 24개 팀이 먼저 32강에 진출한다. 여기에 각 조 3위 12개 팀 가운데 성적이 좋은 8개 팀이 추가로 토너먼트 무대를 밟는다. 조 3위팀 중 승점이 같을 경우 골득실차 → 다득점 → 페어플레이 점수 → FIFA 랭킹 순서로 본선 진출국을 가린다.한국은 남아공전 패배에도 같은 시각 멕시코시티 스타디움에서 열린 멕시코와 체코의 경기 결과 덕분에 조 3위를 지켰다. 멕시코가 체코를 3-0으로 완파하면서 체코는 1무 2패(승점 1)에 그쳐 A조 최하위로 탈락했다. 멕시코와 남아공은 A조에서 1위와 2위를 각각 기록, 32강 진출을 확정했다.결국 한국의 32강 진출 여부는 다른 조들의 경기 결과에 달리게 됐다. 한국시간 기준 26일부터 28일까지 진행되는 조별리그 경기 결과를 지켜봐야 하는 상황이다.