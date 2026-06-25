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동원F&B, 서경덕 교수 홍보대사 위촉…“한식 정통성 알린다”

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이창연 기자

승인 : 2026. 06. 25. 15:42

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‘글로벌 한식 캠페인’…K푸드 경쟁력 강화 나서
양반김·떡볶이 등 대표 제품 활용 콘텐츠 제작
25일 서초구 동원그룹 본사에서 진행된 글로벌 한식 캠페인 홍보대사 위촉식에서 김성용 동원에프앤비 대표이사와 서경덕 교수가 기념촬영을 하고 있다 1
25일 서초구 동원그룹 본사에서 진행된 글로벌 한식 캠페인 홍보대사 위촉식에서 김성용 동원에프앤비 대표이사(사진왼쪽)와 서경덕 교수가 기념촬영을 하고 있다./동원에프앤비
동원F&B가 서경덕 성신여대 교수를 홍보대사로 위촉하고 글로벌 소비자를 대상으로 한식의 역사와 정통성을 알리는 캠페인에 나선다.

동원F&B는 서 교수를 홍보대사로 위촉하고 '글로벌 한식 캠페인'을 전개한다고 25일 밝혔다. 최근 K푸드의 세계적인 인기가 높아지는 가운데 해외 소비자들에게 한식의 문화적 가치와 정통성을 보다 정확하게 알리기 위한 취지다.

이번 캠페인에서는 동원F&B의 대표 제품인 '양반김' '양반 밥' '양반 떡볶이' '동원 고추참치' 등을 활용해 한식의 의미와 전통성을 소개하는 다양한 콘텐츠를 제작한다. 콘텐츠는 영어를 비롯한 다국어로 제작해 해외 소비자들에게 선보일 예정이다.

동원F&B는 캠페인을 통해 올바른 한식 문화를 알리는 동시에 자사 글로벌 제품의 기술력과 품질 경쟁력도 함께 소개한다는 계획이다.

서 교수는 "모방 제품으로부터 한식의 문화적 가치를 보호하고 발전시키기 위해 동원F&B와 함께 이번 캠페인을 기획하게 됐다"며 "한식의 역사와 정통성을 세계인들에게 알리는 데 힘을 보태겠다"고 말했다.

동원F&B 관계자는 "K푸드에 대한 관심이 높아질수록 한식의 문화적 배경과 정체성을 함께 전달하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 차별화된 제품과 적극적인 마케팅 활동을 통해 한식의 세계화에 기여할 것"이라고 밝혔다.

한편 서 교수는 해외 주요 도시에서 한국 문화와 역사를 알리는 다양한 프로젝트를 진행해 왔다. 뉴욕 타임스스퀘어 전광판과 해외 유력 매체를 통해 비빔밥, 김치, 막걸리 등 한식을 소개하는 캠페인을 펼쳤으며, 세계 각국의 유명 셰프들에게 한식 안내서를 배포하는 등 한식의 문화적 가치 확산에 힘써왔다.
이창연 기자

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