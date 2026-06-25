새만금청장, 미래 에너지 육성 현장 방문…“수소경제 생태계 조성”

25일 ‘에너지 국가종합실증연구단지’ 찾아

재생 에너지 인프라-연구단지 연계 논의

2026010801000623300037611 0 새만금개발청 청사./새만금개발청

문성요 새만금개발청장이 새만금이 보유한 대규모 재생에너지 인프라에 주목, 미래 에너지산업 육성 현장을 찾았다.새만금청은 문 청장이 한국에너지기술평가원에서 추진 중인 '에너지 국가종합실증연구단지'를 방문해 사업 추진현황을 점검하고, 새만금의 미래 에너지산업 육성 방안에 대해 논의했다고 25일 밝혔다.이날 현장 방문은 새만금이 보유한 대규모 재생에너지 인프라를 기반으로 청정에너지 산업 생태계를 조성하기 위한 협력 방안을 모색하고, 연구단지의 역할과 발전 방향을 살펴보기 위해 마련됐다.문 청장은 수소 밸류체인의 핵심 이슈와 기술 동향, 재생에너지 기반 수소 생산체계 구축 가능성 등 새만금 지역에 조성 중인 태양광·풍력 발전 인프라와 연구단지 간 연계 방안에 대해 의견을 나눴다.참석자들은 재생에너지 발전과 수소 생산 실증이 유기적으로 결합될 경우, 새만금이 청정에너지 기술 개발과 상용화를 선도하는 국가적 거점으로 성장할 수 있다는 데 공감했다.문 청장은 "새만금은 세계적인 규모의 재생에너지 인프라를 기반으로 청정에너지 산업의 새로운 성장 거점으로 도약하고 있다"며 "에너지 국가종합실증연구단지와의 협력을 통해 수소경제와 재생에너지 산업 생태계 조성을 적극 지원하고, 기업과 연구기관이 함께 성장할 수 있는 상생의 토대를 마련해 나가겠다"고 말했다.