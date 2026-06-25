폭염에 역대 최고 전력수요 98.8GW 전망…비상대응반 조기 가동

공급능력 107GW 확보…예비력 8.2GW

이달 29일~9월 18일 전력수급 대책기간 운영

7~8월 전기요금 누진제 완화…취약계층 월 2만원 감면

전력수급 대책 점검회의 주재 (2) (1) 0 김성환 기후에너지환경부 장관이 25일 서울 마포구 한국중부발전 서울발전본부에서 열린 여름철 전력수급대책 회의에 참석해 발언하고 있다./기후에너지환경부

올여름 기록적인 폭염이 예고되면서 최대 전력수요가 사상 처음으로 98기가와트(GW)를 넘어설 것이라는 전망이 나왔다. 정부는 역대 최고 수준의 전력 피크에도 안정적인 공급이 가능하도록 공급능력을 107GW까지 확보하고, 전력수급 비상대응체계를 조기 가동하는 등 여름철 전력수급 관리에 총력을 기울인다는 방침이다.25일 기후에너지환경부가 발표한 '2026년 여름철 전력수급 전망 및 대책'에 따르면 정부는 올해 최대 전력수요를 8월 셋째 주 94.1~98.8GW에 이를 것으로 내다봤다. 일반적인 폭염이 이어질 경우 94.1GW 수준이지만, 폭염이 장기화되는 가운데 태풍의 영향으로 전국적으로 흐린 날씨가 이어져 태양광 발전량이 감소하면 최대 98.8GW까지 증가할 수 있다는 분석이다.98.8GW는 기존 최고 기록을 뛰어넘는 수치다. 역대 최대 전력수요는 2024년 8월 20일 기록한 97.1GW였으며, 이어 2025년 8월 25일 96.0GW, 같은 해 7월 8일 95.7GW 순이다.다만 정부는 최악의 상황에서도 안정적인 전력 공급에는 문제가 없을 것이라고 진단했다. 올해 여름 확보한 공급능력은 107GW로 지난해보다 2GW 늘었다. 최대 전력수요가 98.8GW까지 증가하더라도 예비력은 8.2GW를 유지할 수 있고, 기준 전망인 94.1GW 수준에서는 예비력이 13.9GW로 안정적인 수준이라는 설명이다.비상상황에 대비한 추가 대응책도 마련했다. 폭우나 태풍으로 인한 전력설비 고장이나 기록적인 폭염에 대응하기 위해 최대 8.8GW 규모의 예비자원을 확보했다. 신뢰성 수요반응자원(DR)을 비롯해 전압 하향조정, 긴급 절전, 발전제약 완화 등을 단계적으로 활용해 추가 전력을 확보할 계획이다. 또 오는 29일부터 9월 18일까지 81일간을 '여름철 전력수급 대책기간'으로 운영한다.국민의 전기요금 부담을 덜기위해 7~8월에는 주택용 전기요금 누진제 구간을 한시적으로 완화한다. 전력 사용량이 300킬로와트시(㎾h)인 가구의 경우 전기요금은 기존 5만7760원에서 4만6320원으로 약 19.8%(1만1440원) 줄어든다.기초생활수급자 등 취약계층의 여름철 전기요금 감면 한도는 월 최대 2만원으로 늘리고, 7~9월에는 전기요금을 체납하더라도 전류를 제한하지 않아 냉방 사용에 불편이 없도록 지원할 계획이다.김성환 기후에너지환경부 장관은 "정부와 전력기관은 빈틈없는 전력수급 위기 대응체계를 구축해 국민의 평온한 일상과 기업·산업의 경제활동을 안정적으로 뒷받침하겠다"며 "여름철 발전현장에서 근무하는 노동자들이 안전한 환경에서 근무할 수 있도록 각 기관 대표들이 세심히 살펴달라"고 말했다.