한양증권, 500억원 유상증자…장외파생업 등 신사업 투자

최대주주 대상 제3자배정 유증

주당 2만1000원에 신주 발행

자기자본 확충·재무건전성 강화

clip20260625174851 0 /한양증권

한양증권이 최대주주인 KCGI로부터 500억원 규모의 자금을 수혈받는다. 장외파생상품업 등 신규 사업 진출에 필요한 자기자본을 확충하고 재무건전성을 강화하기 위한 조치다.한양증권은 25일 이사회를 열고 운영자금 조달을 위해 500억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시했다.발행되는 신주는 보통주 238만952주로, 신주 발행가는 주당 2만1000원이다. 총 조달금액은 499억9999만원 규모다. 신주는 KCGI 계열인 케이씨지아이 제2호 사모투자 합자회사가 전량 인수한다.이번 증자로 한양증권의 보통주 발행주식 수는 기존 1272만8534주에서 1510만9486주로 약 18.7% 늘어난다. 발행가는 기준주가(1만8605원) 대비 12.9% 할증된 수준으로 결정됐다.납입일은 다음 달 8일이며 신주 상장 예정일은 같은 달 20일이다. 신주는 상장 후 1년간 의무보호예수된다.한양증권은 확보한 자금을 신규 사업 진출을 위한 자기자본 확충과 장외파생업 등 신사업 추진에 사용할 계획이다. 최근 증권업계가 종합금융투자사업자(종투사) 진입과 기업금융(IB), 운용사업 확대를 위해 자본 확충 경쟁에 나서는 가운데 한양증권도 사업 포트폴리오 다변화에 속도를 내는 모습이다.한양증권 관계자는 "신규사업 진출에 따른 자본 확충 및 재무건전성 강화를 위해 유상증자를 결정했다"고 말했다.