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사회 노동·환경·복지

따뜻한하루, 원웨이랩과 손발 심부발열기 해피온 참전용사 기부

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장안나 기자

승인 : 2026. 06. 26. 13:38

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사단법인 따뜻한하루는 지난 23일 서울 양천구 6·25참전유공자회 양천구지회에서 원웨이랩과 참전용사들을 위한 물품 기부 행사를 진행했다고 26일 밝혔다.


이번 행사는 호국보훈의 달을 맞아 국가를 위해 헌신한 참전용사들의 건강한 생활을 지원하기 위해 마련됐다.


이날 행사에서는 혈행순환 관리와 신체 컨디션 유지에 도움을 줄 수 있는 고주파 기반 헬스케어 기기 '손발 듀얼 심부발열기 해피온'과 생필품 키트가 참전용사들에게 전달됐다.


원웨이랩 관계자는 "참전용사들에게 감사의 마음을 전하고자 이번 사회공헌활동을 준비했다"며 "앞으로도 기업의 기술과 제품을 활용해 도움이 필요한 이웃을 위한 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.


김광일 따뜻한하루 이사장은 "오늘의 자유와 평화는 참전용사들의 희생과 헌신이 있었기에 가능했다"며 "뜻깊은 나눔에 함께한 원웨이랩에 감사드리며 앞으로도 참전용사들이 건강하고 명예로운 노후를 보낼 수 있도록 다양한 보훈 사업을 이어가겠다"고 밝혔다.


따뜻한하루는 외교부 소관 비영리단체로 국내외 취약계층 지원과 아동 후원, 생계·의료 지원, 긴급구호, 보훈 사업 등 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다.

장안나 기자

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