“스미싱 금융사기 척결 앞장” 하나은행, 한국인터넷진흥원과 맞손

하나원큐서 악성문자 실시간 확인…금융권 최초 API 연계

[사진자료1] 하나은행, 한국인터넷진흥원(KISA)과 스미싱 금융사기 척결 앞장 선다!!! 0 이호성 하나은행장(왼쪽)이 25일 서울 중구 하나은행 본점에서 열린 업무협약식에 참석해 이상중 한국인터넷진흥원장과 함께 기념촬영을 하고 있다./하나은행

하나은행이 한국인터넷진흥원(KISA)과 손잡고 스미싱 등 전기통신 금융사기 피해 예방에 나선다.하나은행은 지난 25일 서울 중구 하나은행 본점에서 KISA와 '스미싱 등 전기통신금융사기 피해 예방 및 공동 대응을 위한 업무협약'을 체결했다고 26일 밝혔다.이번 협약은 문자 메시지 기반 악성코드 사기인 스미싱으로부터 금융소비자를 선제적으로 보호하고, 안전한 디지털 금융 이용 환경을 조성하기 위해 마련됐다. 최근 스미싱 피해 우려는 빠르게 커지고 있다. 대국민 스미싱 문자 탐지 건수는 2023년 약 50만건에서 2025년 약 4481만건으로 크게 늘었다.하나은행은 KISA의 데이터와 API를 금융권 최초로 활용해 모바일뱅킹 앱 '하나원큐'에서 즉시 연동되는 '실시간 스미싱 확인 서비스'를 개발했다. 해당 서비스는 고객이 스마트폰에서 의심스러운 문자 메시지를 발견하면 문자 메시지의 '공유하기' 기능을 통해 하나원큐 앱을 선택하는 방식으로 이용할 수 있다. 하나원큐는 의심 문자의 스미싱 위험도를 분석해 정상·주의·악성 등 3단계 결과를 실시간으로 제공한다.하나은행은 이번 서비스 도입으로 정부의 공공 보안 데이터 체계와 은행의 금융 플랫폼 역량이 결합됐다고 설명했다. 스미싱 확인 절차를 뱅킹 앱 내부로 가져오면서 검증 절차를 간소화하고 이용 편의성을 높였다는 평가다.이호성 행장은 "지능화되는 스미싱 범죄로부터 손님들의 소중한 자산을 안전하게 지키기 위해서는 민관을 넘어선 선제적이고 기술적인 공동 대응이 필수"라며 "KISA와의 협약을 통해 금융 소비자가 금융사기 위험으로부터 보호받는 금융 안전망 역할을 수행하겠다"고 말했다.