정부·산업계 맞손…‘천연물 원료 의약품 산업 지원 협의체’ 첫 발

식약처 및 복지부·산업계 등 협의체 첫 회의

글로벌 시장 진출 확대 위한 소통 창구 마련

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식품의약품안전처와 보건복지부, 산업계가 천연물 원료 의약품 산업의 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 손을 맞잡는다.식약처는 복지부와 함께 천연물 원료 의약품 산업의 경쟁력 강화와 글로벌 시장 진출을 지원하기 위해 정부, 산업계, 연구·지원기관이 참여하는 범부처 협력체계인 천연물 원료 의약품 산업 지원 협의체 제1차 회의를 26일 개최했다고 밝혔다.협의체에는 한국제약바이오협회, 한국의약품수출입협회, 한국신약개발연구조합, 천연물안전관리연구원, 한국보건산업진흥원, 한국한의약진흥원, 한국한의학연구원 및 한약(생약)제제 제조업체, 천연물신약 개발업체 등이 함께 한다.이날 회의에서는 협의체 운영계획과 함께 산업계 사전 수요조사를 통해 발굴된 주요 현안인 국제 기준에 부합하는 천연물 원료 의약품 가이드라인 마련, 개발 초기 단계 맞춤형 허가·규제 상담 강화, 해외 진출 지원 확대를 위한 산·학·연·병 협력 지원체계 구축, 중장기 산업 육성 계획 마련의 필요성 등을 논의했다.참석자들은 천연물 원료 의약품 분야의 개발·허가 지원체계 강화와 글로벌 시장 진출 확대를 위해 정부와 산업계 간 지속적인 소통 창구 마련과 범부처 협업을 통한 중장기 산업 지원체계 구축 필요성에 공감했다고 관계자는 전했다.협의체는 반기별로 정기적으로 개최되어 산업계의 현장 의견을 지속적으로 수렴하고 관계부처 및 지원기관과 협력하여 제도개선과 규제 지원방안을 지속적으로 논의하면서 부처간 기능·역할의 중복 또는 공백이 발생하지 않도록 공동으로 대응할 예정이다.안영진 식약처 바이오생약국장은 "식약처는 규제과학 기관으로서 인허가 및 개발 지원을 위한 연구와 품질관리 고도화·합리화로 소비자 신뢰를 회복할 수 있도록 하고, 범부처 협업을 통해 천연물 원료 의약품 산업 발전에 기여할 것"이라고 밝혔다.방석배 복지부 한의약정책관은 "천연물 원료 의약품은 중요한 한의약 산업의 자원으로, 한의약 육성 정책과 연계해 산업 경쟁력을 높이는 것이 중요하다"며 "앞으로도 복지부는 산업계와의 긴밀한 소통을 바탕으로 천연물 원료 의약품 산업이 국민 건강 증진과 국가 경쟁력 강화에 기여할 수 있도록 뒷받침하겠다"라고 말했다.