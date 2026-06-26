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휴메딕스, 에스테틱 임상 자문단 ‘ELITE 2.0’ 출범

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배다현 기자

승인 : 2026. 06. 26. 17:20

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피부과·성형외과 전문의 8인 임상 자문단 구성
주요 제품 활용법·부위별 레이어링 프로토콜 개발
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엘리트 자문단 및 휴메딕스 임직원이 'ELITE 2.0' 출범식을 마치고 기념사진을 촬영하고 있다. /휴메딕스
휴메딕스가 전문 의료진과 함께 자사 에스테틱 제품의 통합 시술 프로토콜 구축에 나선다.

휴온스그룹 휴메딕스는 최근 서울 강남구 리을피부과의원에서 통합 미적 치료 프로토콜 구축을 위한 임상 자문단 'ELITE 2.0(Experts Leading Integrated Treatment & Excellence)' 출범식을 개최했다고 26일 밝혔다.

ELITE 2.0은 'HITS(Humedix Integrated Treatment System·휴메딕스 통합 치료 시스템)' 구축을 목표로 하는 임상 자문단이다. 개별 제품의 사용법을 넘어 환자별 치료 전략과 시술 부위별 통합 프로토콜을 마련하는 것이 목적이다.

자문단은 피부과·성형외과 전문의 8명으로 구성됐다. 좌장은 리을피부과의원 최호성 원장이 맡았으며, 김은연 뷰티바성형외과 원장, 김상엽 제이에프셀피부과 원장, 박영진 오블리브피부과의원 원장, 손유석 플레저성형외과 원장, 우청하 플로레스피부과 원장, 이현희 르웰의원 원장, 이정우 엘레브의원 원장이 자문위원으로 참여한다.

휴메딕스는 자문단을 통해 '리투오 파인', '엘라비에 프리미어 필러', '에스테필', '엘라비에 밸런스' 등 주요 제품의 임상 활용 방안을 체계화할 계획이다. 연내 품목허가를 앞둔 히알루론산(HA)·폴리뉴클레오티드나트륨(PN) 복합필러 '밸피엔'의 공식 활용 프로토콜과 부위별 레이어링(단계별 시술) 프로토콜도 함께 수립한다.

휴메딕스는 이를 '휴메딕스 통합 치료 시스템(HITS) 컨센서스 북'으로 정리해 내년 공개 심포지엄에서 발표하고, 의료진 교육과 학술자료, 환자 상담 자료 등으로 활용할 예정이다.

강민종 휴메딕스 대표는 "ELITE 2.0은 휴메딕스의 폭넓은 에스테틱 포트폴리오를 기반으로 환자 중심의 통합 치료 기준을 마련하기 위해 출범했다"며 "국내 최고 전문가들과 함께 신뢰할 수 있는 임상 기준을 만들어 나가겠다"고 말했다.
배다현 기자

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