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정치 청와대

李대통령 “삼성·하이닉스, 검토 없이 공장 지을 만큼 어리석지 않아”

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박영훈 기자

승인 : 2026. 06. 27. 12:37

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발언하는 이재명 대통령<YONHAP NO-5928>
이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 '미래신안보 혁신기업 육성전략' 회의에서 발언하고 있다./연합뉴스
이재명 대통령은 27일 호남 반도체 클러스터 조성 과정에서 물 부족 문제가 생길 수 있다는 우려에 대해 "정부도 물이 없는 지역에 공장을 짓도록 권유하지는 않는다"고 밝혔다. 반도체 지방 투자 구상을 앞두고 제기된 산업용수 논란을 직접 차단하며 지역균형발전 정책에 대한 협조를 당부한 것이다.

이 대통령은 이날 오전 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 정부가 호남 반도체 클러스터 조성 시 농업용 저수지를 용도 변경해 사용하는 방안을 추진 중이라는 보도와 관련해 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "세계 1, 2위를 다투는 반도체 첨단기업 삼성과 하이닉스가 반도체 생산에 필수 요소인 용수가 부족한 지역에 검토도 없이 초대규모 공장 설립 계획을 할 만큼 어리석지 않다"며 "호남에도 영남이나 수도권만큼 물은 충분하다"고 밝혔다.

이 대통령은 호남의 수자원 활용 체계가 산업도시 성장에 맞춰 충분히 관리되지 못했다는 점도 지적했다.

그는 "수십 년간 분할지배라는 정치적 목적을 위해 호남을 농업도시 수준으로 관리하면서 농업용수 공급 필요를 충족시키는 정도로 수자원을 방치해왔을 뿐"이라고 했다.

그러면서 "첨단도시 발전에 필요한 만큼 관리시스템을 갖추고 수자원을 제대로 배치·관리하면 하루 100만톤의 산업용수 공급도 가능한 것으로 검토됐다"며 "정부도 물이 없는 지역에 공장을 짓도록 권유하지는 않는다"고 재차 강조했다.

또 "정치적 입장을 떠나 대한민국의 명운이 걸린 지역균형발전과 전국적 상생공존 정책에 이해와 협조를 부탁한다"고 덧붙였다.
박영훈 기자

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