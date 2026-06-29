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유통 패션·뷰티

유이크, 쿨링패드 누적 3천만장 돌파 기념 팝업 운영

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정아름 기자

승인 : 2026. 06. 29. 11:23

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코엑스 케이타운포유에서 7월 30일~8월 5일까지, 온라인 팝업은 8월 13일까지

지놈앤컴퍼니의 마이크로바이옴 화장품 브랜드 유이크(UIQ)가 대표 제품인 쿨링패드 누적 판매 3천만장 돌파를 기념해 오는 7월 30일부터 8월 5일까지 서울 강남구 코엑스 K-Town4U 4층에서 '피부 쿨링 충전소' 팝업스토어를 운영한다고 29일 밝혔다. 현장 방문이 어려운 소비자를 위한 온라인 팝업은 8월 13일까지 진행된다.


이번 팝업은 여름 시즌에 맞춰 '피부 쿨링 충전소'를 콘셉트로 구성됐다. 행사장에서는 유이크의 쿨링패드를 비롯해 마이크로바이옴 기술을 적용한 신제품을 체험할 수 있으며, 사전 예약과 현장 방문을 병행해 운영된다.


행사 기간에는 메이크업 아티스트와 함께하는 뷰티 클래스와 인증 이벤트, 스탬프 이벤트 등 다양한 체험 프로그램도 마련된다.


구매 고객을 위한 혜택도 제공된다. 모든 구매 고객에게는 한정 포스터와 타포린백을 증정하며, 구매 제품에 따라 라이즈(RIIZE) 미공개 포토카드와 한정 굿즈도 함께 제공할 예정이다.


팝업에 앞서 사전 프로모션도 진행된다. 유이크는 7월 1일부터 15일까지 전속 모델 라이즈와 함께 팬사인회 프로모션을 운영할 계획이다.


유이크는 국내 온·오프라인과 미국 시장에서 독자 개발한 마이크로바이옴 특허 성분을 적용한 제품을 선보이고 있으며, 다양한 체험 행사와 신제품 출시를 통해 소비자 접점을 확대한다는 방침이다.


서진경 지놈앤컴퍼니 컨슈머그룹 상무는 "쿨링패드 누적 판매 3천만장을 기념해 고객들이 제품을 직접 체험할 수 있는 팝업을 준비했다"며 "앞으로도 다양한 제품과 프로그램을 통해 소비자와의 접점을 넓혀 나가겠다"고 말했다.

정아름 기자

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