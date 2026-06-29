초등 인강 단꿈e, ‘정주연 초등 수학’ 런칭

기초 수학 과정부터 상위권 맞춤 심화 수학까지, 단계별 맞춤 초등 수학 콘텐츠 제공

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정주연 단꿈e 초등 수학 신규 강사

초등 온라인 강의 플랫폼 단꿈e가 2026년 초등 여름방학을 앞두고 초등 수학 강사 정주연을 영입하고 초등 수학 교육 과정을 확대했다고 29일 밝혔다.

이번 라인업은 대표 수학 강사 정승제의 초등 개념 수학 과정에 이어 심화 학습과 수리적 문해력(수해력) 향상을 위한 과정으로 구성됐다. 단꿈e는 학생들이 서술형과 심화 문제를 단계적으로 학습할 수 있도록 커리큘럼을 마련했다고 설명했다.

정주연 강사는 서울교육대학교를 졸업했으며 사립초등학교 담임 교사와 대치동 수학학원 원장을 역임한 초등 수학 교육 경력을 보유하고 있다.

강의와 교재는 2022 개정 교육과정을 반영해 개발됐으며 총 3단계 학습 과정으로 운영된다. 1단계는 개념 확인, 2단계는 유형 확인 및 발전, 3단계는 상위권 수준의 문제 해결 능력 향상을 목표로 구성됐다.

단꿈e는 여름방학 학습 수요에 맞춰 심화 과정을 먼저 공개한 뒤 기초 과정도 순차적으로 선보일 예정이다.

단꿈e 관계자는 "학생들이 수학 문제를 읽고 이해하는 수리적 문해력을 기를 수 있도록 학습 콘텐츠를 구성했다"며

"기초부터 심화까지 단계적으로 학습할 수 있는 콘텐츠를 지속적으로 제공할 계획"이라고 말했다.

단꿈e는 회원을 대상으로 대표 강사가 참여하는 실시간 라이브 수업 등 다양한 학습 연계 프로그램도 운영하고 있다.