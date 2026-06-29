금융권 해외 부동산 투자 55.9조…부실 우려 2.08조

전분기 대비 1%↑…금리인상 가능성에 불확실성 상존

금융감독원 0 금융감독원 전경./금융감독원

지난해 말 국내 금융사의 해외 부동산 투자 가운데 약 2조800억원 규모에서 부실 징후가 발생한 것으로 나타났다.29일 금융감독원에 따르면 지난해 12월 말 기준 금융권의 해외 단일 사업장(부동산) 투자 잔액 32조3000억원 중 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 규모는 2조800억원(6.45%)으로 집계됐다. EOD란 차주의 신용 위험이 커져 금융사가 만기 이전에 대출 회수에 나설 수 있는 상태로, 해당 자산에서 손실이 현실화될 가능성이 있다.작년 4분기 들어 기존 사업장의 상환·청산에도 불구하고 일부 사업장에서 신규 EOD가 발생해 전체 규모가 전분기(2조600억원) 대비 0.97% 증가했다.전체 금융권의 해외 부동산 대체투자 잔액은 55조9000억원으로 전분기보다 8000억원 늘었다. 금융권 총자산(약 7738조원)의 0.7% 수준이다.권역별로는 보험사가 31조4000억원(56.2%)으로 가장 큰 비중을 차지했고, 은행 11조9000억원(21.3%), 증권 7조2000억원(12.8%), 상호금융 3조4000억원(6.1%), 여전사 2조원(3.5%), 저축은행 1000억원(0.1%) 순으로 집계됐다.지역별로는 북미가 34조3000억원(61.4%)으로 가장 많았고, 유럽 10조1000억원(18.1%), 아시아 3조6000억원(6.4%), 기타 및 복수 지역 7조8000억원(14.0%)이 뒤를 이었다.금감원은 "최근 물가 상승으로 인한 글로벌 금리 인상 가능성이 확대되는 등 불확실성이 있는 만큼 전 금융권 해외 투자 모니터링과 손실 인식 적정성 점검으로 금융사의 건전성 관리를 지속하겠다"고 밝혔다.